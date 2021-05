Santiago Pérez: "El fenómeno migratorio es fácil de manipular y algunos lo usan para maldisponer a la población"

Canarias/ El senador autonómico del PSOE de Canarias, Santiago Pérez, ha señalado este jueves que la migración es un "fenómeno complejísimo sobre el que están gravitando múltiples factores que lo hacen relativamente fácil de manipular", cuestión que en su opinión están intentando aprovechar algunas formaciones políticas y representantes institucionales para confundir y "maldisponer a la población".

Con este fin, ha asegurado Santiago Pérez, lo primero que están haciendo estas voces críticas es descontextualizar el problema, obviando que la intensificación de la ruta atlántica es consecuencia del bloqueo de la ruta mediterránea, lo que a su vez ha sorprendido al Estado en Canarias con una carencia casi absoluta de plazas de acogida.



"Hemos sufrido una etapa de falta de previsión y el Gobierno central ha tenido que reaccionar en muy poco tiempo. Así lo pone de manifiesto el último informe del Defensor del Pueblo. Sin embargo, Fernando Clavijo, senador de CC, se permite hablar de improvisación después de que su partido gobernara durante la década en la que se desmantelaron las infraestructuras que existían en las islas", ha señalado.

El también concejal en el Ayuntamiento de La Laguna ha recordado que este municipio y su alcalde Luis Yeray Gutiérrez ofrecieron acogida desde el mes de julio de 2020, una actitud que no se ha visto correspondida por otras instituciones del Archipiélago. "En la actualidad toda la acogida se realiza en los municipios de La Laguna, Las Palmas y Puerto del Rosario, todos gobernados por el Partido Socialista. ¿Y los demás?", ha preguntado.

En relación con los menores migrantes no acompañados, Pérez ha apuntado que el Estado debería poder intervenir, mediante instrumentos constitucionales, para garantizar el reparto solidario entre todas las Comunidades Autónomas, sin imposiciones que no puede hacer, "pero tratando de evitar situaciones como que en Canarias estemos acogiendo a 2.700 menores y los únicos que se han derivado a la Península lo hayan sido en virtud de ofrecimientos voluntarios de muy pocas comunidades".

Asimismo, ha lamentado que Coalición Canaria, un partido que ha ostentando la responsabilidad de gobierno durante 26 años en esta comunidad autónoma, haga uso de todas las formas de manipulación de la inmigración que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia en un reciente informe: decir que muchas familias canarias pedirían con toda razón que se las alojara en hoteles como a los migrantes; vincular migración a inseguridad; relacionar inmigración con el cero turístico; o decir que Canarias se está convirtiendo en una cárcel.

"Y esto en contra de todos los datos que señalan que a las islas llegaron 23.000 inmigrantes durante el año 2020 y ya no quedan ni 4.000. Esto no es Lampedusa y esa proclama en realidad lo que quiere decir es: llévenselos de aquí", ha dicho.

Santiago Pérez ha reconocido que en todo este proceso ha habido problemas con las instalaciones y la atención a las personas acogidas, sobre todo, en los primeros tiempos en los campamentos de Las Raíces y Las Canteras. "Pero no hay una tercera vía entre detención y libertad: estas personas pueden ser devueltas en los términos que establece la Ley, pueden ser internadas en un CIE con autorización judicial motivada o deben ser puestas en libertad. Y si son puestas en libertad y luego interceptadas, tienen que ser objeto de un expediente de expulsión".

"Porque la custodia no es una tercera vía entre detención y libertad. Pero es un asunto extremadamente complejo sobre el que están gravitando muchos factores y que algunos aprovechan para maldisponer a la población frente al fenómeno migratorio", ha subrayado.