Coalición Canaria de Tenerife advierte que la Isla pierde un millón de plazas aéreas

Bermúdez critica que "al PSOE del Cabildo no le importen estos datos, se deja llevar por la inercia sin preocuparle lo más mínimo que Tenerife pierda peso y conectividad, lastrando su desarrollo".

Alonso denuncia las nulas políticas turísticas ante el cierre de bases en la isla, el encarecimiento de los precios por el monopolio del mercado peninsular y la pérdida de conectividad con los mercados extranjeros.

Coalición Canaria de Tenerife ha advertido hoy que la isla puede sufrir la pérdida de un millón de plazas aéreas entre el mercado de invierno de la temporada 2019/20 y la temporada 2021/22, unos datos alarmantes y que están recogidos en los propios informes disponibles por Turismo de Tenerife a febrero de este año. De esta manera, y según dichos informes, comparando la temporada de invierno 2019/2020, última con datos positivos, con respecto a la previsión de 2021/2022, Tenerife ha perdido un 47% de plazas aéreas.

El secretario de Política Insular de Coalición Canaria de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el portavoz nacionalista en el Cabildo, Carlos Alonso, comparecieron esta mañana para denunciar la existencia de estos datos y alertar de que son unas "cifras durísimas que vienen a constatar, una vez más, el abandono al que tiene sometido el PSOE a Tenerife, ya que la falta de conectividad está lastrando la economía de la isla y su desarrollo, que cada día que pasa pierde liderazgo y genera menos economía y menos empleo".

José Manuel Bermúdez aseguró que, además de estos datos, "hay que tener en cuenta que en la temporada 19/20 Tenerife ya arrastraba la pérdida de plazas derivada de la crisis de Thomas Cook y Ryanair. Respecto a temporada invierno que acabamos de terminar, el incremento solo llega un 20%, una cifra mediocre teniendo en cuenta que en la temporada 20/21 teníamos casi un cero turístico".

"No podemos permitirnos, en el peor momento turístico de la historia del turismo en Canarias, que el Cabildo de Tenerife rompa la unidad al respecto y deje a municipios como la capital de la isla al margen", alertó Bermúdez.

Cierre de bases

Por su parte, el portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, recordó que en los dos últimos años "hemos perdido las bases de RyanAir y Norwegian, que no solo nos dejan sin plazas aéreas, sino que también implica destrucción de empleo. Además, no se ha logrado cerrar el acuerdo para la instalación de la base de EasyJet que se estaba negociando al final del mandato pasado".

En este sentido, Alonso critica que el presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE) "dice que Jet2 ha instalado una base y que Vueling ha localizado un avión en Tenerife Norte. Sin embargo, lo que no dice es que Jet2: es un avión 'volante' por si hay casos de retraso o avería y, por tanto, no añade capacidad alguna. En cuanto a Vueling, se trata del traslado del avión que existía en Tenerife Sur al aeropuerto de Tenerife Norte, con lo que no aporta ninguna plaza nueva".

Mercado peninsular

El secretario de Política Insular de Coalición Canaria de Tenerife explicó que, en relación al mercado insular, "la tendencia es ir hacia el monopolio, con lo que ello conlleva en encarecimiento de los precios. Norwegian representaba en torno al 10% de las plazas totales y la pérdida de la base de Tenerife Sur supone que no se van a operar esas rutas". "A esto tenemos que sumar el trágico despido de los 186 trabajadores que la compañía tenía en Canarias", denunció Bermúdez.

"De esta forma, estamos en manos de Iberia y Air Europa, que a partir de ahora es un solo grupo y que probablemente reducirán vuelos con Tenerife por razones de competencia", alertó el político nacionalista, quién volvió a denunciar que "Binter ha elegido Gran Canaria con centro de operaciones, a pesar de que Tenerife tiene más tráfico por razones operativas".

A pesar de esta situación alarmante, "lo que tenemos es a un PSOE en el Cabildo que no le da importancia a estos datos críticos, se deja llevar por la inercia sin importarle lo más mínimo que Tenerife pierda peso, lo que provoca que esté dejando aislada y desamparada a la isla con sus nulas políticas en materia de turismo".

A todo esto, "hay que recordar que el Cabildo sigue sin consejero de Turismo. El último dimitió hace más de un mes y todavía no tiene sustituto. Si hubiera alguien con capacidad, ya se habría nombrado uno", recordó José Manuel Bermúdez.

En este sentido, Bermúdez criticó que "el PSOE, el Cabildo y Pedro Martín están detrás de los acontecimientos. No se anticipan ante la fragilidad que tiene el sector aéreo y la monopolización del mercado peninsular. Se enteren por la prensa de lo que pasa y por eso no son capaces de anticiparse".

Mercados extranjeros

"A todo lo expuesto con anterioridad", prosiguió Carlos Alonso, "hay que añadir las dificultades para conectar con mercados pequeños y medianos: Nórdicos, Italia y Rusia. También es preocupante la conectividad con Alemania, donde las pérdidas son superiores al 60%. Además, el viernes pasado, el Reino Unido prorrogaba para Canarias la exclusión de los destinos en semáforo verde.

El portavoz nacionalista en el Cabildo, en referencia a las condiciones de las líneas aéreas, detalló que las compañías "están solicitando una serie de requisitos, de los cuales Tenerife prácticamente no ha hecho nada por tenerlos".

Entre esas peticiones, y de las que la isla carece, están los corredores de viaje sin restricciones entre países con programas de vacunación exitosos y protocolos de prueba eficaces, como el Reino Unido y Estados Unidos; tests asequibles, simples y proporcionados para reemplazar las cuarentenas y costosas y numerosas pruebas, fronteras dotadas con el personal suficiente que utilice tecnología sin contacto, además de certificados digitales para la documentación de test y vacunación con el fin de facilitar los viajes internacionales.

Cruceristas en el Puerto de Santa Cruz

Con respecto a los cruceristas en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Bermúdez invitó al Cabildo tinerfeño a realizar una política conjunta, de decidido apoyo insular a las necesidades de Santa Cruz. Nos alegramos de que por fin el Cabildo se acuerde de los 800.000 cruceristas que llegan cada año a Santa Cruz, aunque a día de hoy no han explicado ni una sola medida para decir cómo van a atraer más cruceristas a la Isla y al Puerto de Santa Cruz".

"Sin embargo, cuando el PSOE habla de conectividad, parece no acordarse del casi un millón de cruceristas que llegan a la isla a través del puerto capitalino", reiteró Bermúdez, recordando además que "asuntos como la regasificadora, que nos impedirá ser competitivos en transporte marítimo, cada vez más dependiente del gas, y la pérdida de conectividad aérea lastran el desarrollo de la Isla y el crecimiento del número de cruceros que usen Tenerife como base", criticó el político de Coalición Canaria.

Peticiones de vacunación

Ante toda esta situación, tanto el secretario de Política Insular de CC de Tenerife como el portavoz nacionalista en el Cabildo pidieron que "se desarrolle una campaña específica para la temporada de invierno 21/22 de vacunación para nuestros visitantes, una vez que Canarias haya alcanzado la inmunidad de grupo".

"La estrategia en invierno, alcanzada la inmunidad de rebaño, evitaría nuevos cierres y problemas por brotes en origen. En ese sentido, hay tiempo para obtener vacunas e incluir esta cuestión en la estrategia de vacunación de las islas, pero esto hay que planificarlo ya para tener las dosis suficientes y siempre y cuando nuestra población haya alcanzado la inmunidad", aseveraron.

Bermúdez y Alonso explicaron que "para los que no estén vacunados nos posiciona como destino seguro que nos protege. El coste de la vacuna en relación al ingreso medio por turista es muy pequeño frente al coste de oportunidad de rechazar a ese turista. Es una medida que, sin duda, beneficiaría al sector turístico y favorecería la reactivación económica".

Propuestas sobre conectividad e inclusión en Turismo de Tenerife

Carlos Alonso recordó durante la rueda de prensa que en el Cabildo, el grupo de CC-PNC ha pedido la mejora de la conectividad en 10 ocasiones desde septiembre de 2019. Además, "en el debate del estado de la isla 2020 se aprobó la incorporación de todos los grupos políticos del Cabildo a Turismo de Tenerife para que participaran con voz y voto en las decisiones a tomar sobre nuestra principal industria, el turismo, a través de la Sociedad Pública Insular, Turismo de Tenerife".

Sin embargo, "el PSOE ha incumplido ese acuerdo y volvemos a solicitar que cumpla lo acordado por la mayoría de los grupos políticos del Cabildo. Tendemos la mano para reconducir esta situación y ponernos a trabajar todas las instituciones para coordinar la recuperación turística de Tenerife, clave para remontar en términos económicos y de empleo", sentenció Alonso.