"No se puede encerrar todas las noches en sus casas a dos millones de canarios porque unos pocos no cumplan las nromas, lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es exigir el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer cumplir la ley", afirmó Australia Navarro.

"El Partido Popular de Canarias no respalda el mantenimiento de una medida tan drástica como el toque de queda, que el presidente Torres pretende mantener contra el criterio Tribunal Superior de Justicia, porque tal y como argumentan los magistrados, hay herramientas administrativas y jurídicas suficientes para impedir las conductas irresponsables de quienes se reúnen en la vía pública sin respetar las medidas sanitarias", aseguró la líder de los populares canarios.

Tras reunirse esta mañana con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, Australia Navarro aseguró que "hemos pasado del estado de alarma al estado de la confusión y del caos, y el responsable directo es Pedro Sánchez, por negarse a consensuar con el Partido Popular y las comunidades autónomas un plan B".

Los populares insisten en que el levantamiento del estado de alarma debió realizarse con un cambio legislativo, que permitiera a las administraciones autonómicas seguir tomando medidas sanitarias para luchar contra la pandemia de forma coordinada, con seguridad jurídica y sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El Partido Popular de Canarias respalda de esta manera la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al considerar que el movimiento entre las Islas y el toque de queda decretado por el Ejecutivo regional vulneran el derecho fundamental a la libre circulación y no están debidamente justificados.

"Ya lo advertimos la pasada semana, los derechos fundamentales de los canarios no pueden quedar en manos de la arbitrariedad del presidente Torres y sus socios de Gobierno en las Islas, entre los que se encuentra Podemos", afirmó Australia Navarro.

Según explicó la portavoz popular, "la reunión a la que hemos sido convocados los portavoces de la oposición esta mañana por el presidente Torres llega tarde y mal, en lugar de consensuar previamente las medidas, el PSOE y sus socios se lanzaron a ponerlas en marcha sin encomendarse a nadie, y cuando el TSJ se las tira abajo llaman a la oposición para intentar blanquear este varapalo judicial".

Por último Navarro recordó que el virus sigue transmitiéndose y que el riesgo continúa, y censuró los comportamientos incívicos que ponen en peligro la salud pública.

"Los ciudadanos que han salido a las calles este fin de semana saltándose las medidas sanitarias más elementales son unos irresponsables, pero más irresponsable todavía es Pedro Sánchez por generar este caos y confusión", afirmó Navarro, para quien el presidente del Gobierno "debería dar la cara, en lugar de esconderse en la Moncloa, tendría que sentarse con la oposición y negociar el Plan B jurídico que hemos vuelto a presentar en las Cortes Generales, porque es la única forma de terminar con este caos jurídico y no trasladar más confusión a los ciudadanos".