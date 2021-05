Quevedo recrimina la política estatal migratoria de "hacer sufrir a Canarias" por ser un territorio fronterizo

Canarias/ El diputado de NC en el Congreso exige al ministro Escrivá un cambio de orientación consensuado con Canarias y el conjunto de las comunidades. El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo, hoy en la sesión de control al Gobierno, ha recriminado la política migratoria estatal de "hacer sufrir a Canarias" por el mero hecho de ser un territorio fronterizo con África Occidental. El portavoz de los nacionalistas progresistas en la Cámara Baja exigió al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, un cambio, un giro de orientación consensuado con Canarias y el resto de las comunidades del Estado.



A través de una pregunta de Quevedo sobre la posibilidad de implantar un modelo diferente de acogida humanitaria para que los migrantes puedan ser distribuidos entre los distintos territorios del Estado en base a criterios objetivos, el parlamentario de NC ha censurado que la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez haya consistido en "hacer sufrir a Canarias" las consecuencias de la crisis migratoria por ser un territorio fronterizo con África Occidental.

Las consecuencias, denunció, una "grave" lesión de los derechos de estas personas, la creación de un "auténtico" muro, una "nueva" frontera entre el Archipiélago y el resto del Estado y la Unión Europea. Una política de macrocentros, añadió, que "continuaremos rechazando", convertir a las islas en una cárcel para unas personas que, en su mayoría, quieren seguir camino hacia el continente; y una imagen "penosa" de la comunidad, que ha dado la vuelta al mundo.

Tras aludir el aumento de las derivaciones, Pedro Quevedo puntualizó que no ha sido fruto de una "rectificación" del Ejecutivo estatal sino por las "protestas" del Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, más de 160 organizaciones no gubernamentales, autos judiciales como la del pasado mes de abril del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que reconoció el derecho a continuar el viaje al estar en posesión de un pasaporte o haber realizado una petición de asilo.

También puntualizó el diputado de NC que las movilizaciones de la sociedad y los pronunciamientos y medidas del Parlamento y el Gobierno de Canarias han influido en el "cambio" y consecuente incremento de las derivaciones.

Quevedo alertó, en especial, sobre la "extraordinaria gravedad" derivada de la existencia de 3.000 menores extranjeros no acompañados. Una cifra "inaceptable", cuestionó, que incide en la atención recibida y que el Ejecutivo canario no puede hacer frente.

"Por eso le pedimos un cambio de su política", demandó a Escrivá. Exigió el portavoz nacionalista la puesta en marcha de medidas consensuadas con Canarias y el conjunto de las comunidades sobre las derivaciones y la atención a los menores no acompañados, fijados con criterios objetivos.

Pedro Quevedo refirió una "alternativa", denominada Share, que es un "buen" ejemplo y del "máximo" interés para distribuir a las personas migrantes de acuerdo con las posibilidades de cada comunidad.