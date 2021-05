Tenerife/ La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha denunciado esta mañana que el Gobierno de Canarias "no utiliza los mecanismos que tiene a su disposición para abastecer a los Bancos de Alimentos que ven como se están quedando sin recursos para atender al incremento de familias necesitadas en Canarias".

Para Valido, es incomprensible que el Gobierno de Canarias "esté de brazos cruzados cuando tiene, desde el pasado 10 de marzo, el mandato del Parlamento de Canarias de disponer de más recursos para estas organizaciones, que atienden a miles de personas desesperadas por no tener comida que llevar a sus casas".



Como se recordará, esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y formaba parte de una serie de medidas recogidas en una Proposición No de Ley, presentada y defendida por Cristina Valido, para paliar la desigualdad en Canarias.

"Al Gobierno de Canarias, a la consejera de Derechos Sociales, les pido que no pierdan más el tiempo, que cumplan con lo que votan y se comprometen, y que no insistan en alardear del Presupuesto más expansivo de la Historia de Canarias, cuando nuestro ciudadanos y ciudadanas tienen dificultades para comer todos los días", concluyó.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)