López: "Esta Ley Trans e Intersex nos une para mirar juntos el futuro, encarar la paz y dejar atrás los odios y desigualdades"

Canarias, 26 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Omar López ha celebrado este miércoles [26] la aprobación en el Pleno del Parlamento de Canarias de la Proposición de Ley (PPL) sobre Igualdad Social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, y que supone un paso más para la "esperada" aprobación de la Ley de Igualdad.

López intervino durante el debate de la PPL agradeciendo a todos los colectivos de Canarias haber sido "artífices" de este texto para convertirlo en Ley, y por marcar el camino del consenso en la Cámara regional. Además, recordó el "compromiso" del Grupo Parlamentario Socialista con esta ley desde la legislatura pasada para apoyar las propuestas de los colectivos, "manteniendo nuestra palabra para garantizar los derechos de las personas trans e intersexuales".

"Hoy nos encontramos ante la aprobación de una Ley que se da la mano con el ser, con la libertad, con el respeto, pero sobre todo, que viene a reconciliarse con quienes la vida oprimió hasta la muerte o quienes quedaron muertos en vida", recalcó.

El diputado socialista hizo hincapié en la persecución que han sufrido estas personas durante muchos años, sin tener en cuenta que se trata de personas "socialmente anuladas" y sin derechos "que nos hacían más poderosos a nosotros" por hacer pensar y empatizar.

Para López, esta Proposición de Ley sin embargo, "nos une" para mirar "juntos al futuro, encarar la paz y dejar atrás los odios y las desigualdades. Hoy venimos a esta Cámara a reconocer derechos sin hacer un favor, porque llegamos tarde y estamos aquí para devolver lo que no es nuestro".

Por este motivo, hizo un llamamiento para votar a favor de la iniciativa, porque hacer lo contrario es "no darnos la mano, no mirarnos, no entendernos y no respetarnos. Por el respeto que merecen los colectivos LGTBIQ, debemos pedir disculpas por haber tardado tanto en hacer realidad esta Proposición de Ley".

En este sentido, agradeció la unanimidad de todos los grupos políticos para apoyar esta Ley y que Canarias se convierta en un "ejemplo" para España y el mundo. "Los derechos LGTBI no se conquistan y defienden ondeando una bandera arcoíris para celebrar victorias electorales".

"Celebremos que en Canarias, hoy queremos más y que mañana seremos más libres. Nos han marcado el camino del consenso, un testigo que hemos recogido con entusiasmos los grupos políticos para mantenerlo en el trámite parlamentario y fruto de ese consenso, hemos llegado hasta aquí", añadió.