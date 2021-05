Cs defiende el acceso global a las vacunas contra la COVID-19

Canarias/ El diputado de Ciudadanos (Cs), Ricardo Fernández de la Puente, ha afirmado este miércoles, durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Parlamento de Canarias por Si Podemos Canarias, sobre la liberalización de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, que "en Ciudadanos estamos comprometidos con el acceso global a las vacunas contra la COVID-19 y, por ello, impulsamos la declaración de estas vacunas como bien público global". Así quedó demostrado, ha dicho, con una iniciativa aprobada, a instancias de Cs, en el Congreso de los Diputados, por la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo Podemos y los nacionalistas.



Fernández de la Puente ha recordado que "los problemas de suministro y distribución de vacunas no tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual o con las patentes", y ha hecho hincapié en que es importante saber que "algunas de las principales causas son la dificultad del proceso de fabricación de vacunas y las medidas proteccionistas impuestas por países fabricantes como Estados Unidos, Reino Unido e India".

Según el diputado de Cs, "las patentes son un elemento necesario para reconocer el esfuerzo de las empresas innovadoras", que asumen un riesgo al invertir en nuevas soluciones a problemas sanitarios. Si sus soluciones tienen éxito y pueden ser comercializadas, ha indicado, "esas empresas merecen una retribución justa por sus esfuerzos".

El parlamentario de la formación naranja ha explicado que "desde Ciudadanos apostamos por defender el comercio libre y eliminar las medidas proteccionistas que prohíben la exportación de vacunas". En su opinión, "la exportación de vacunas es la mejor vía para asegurar que los países en desarrollo cuentan con suficientes dosis para inmunizar a sus poblaciones y, no en vano, la Unión Europea ha sido un ejemplo en este sentido".

En su defensa de los argumentos de Cs sobre esta PNL, De la Puente ha presentado una enmienda de adición instando al "apoyo de las iniciativas multilaterales como COVAX o Gavi", mediante las que los países industrializados donan dosis sobrantes a los países que no pueden permitirse comprarlas.

Según el diputado de Cs, "la Unión Europea ha adquirido dosis suficientes para vacunar a toda la población europea dos veces", por lo que "estas donaciones no ponen en peligro nuestros objetivos de vacunación".