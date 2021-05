Carmen Hernández dice que Canarias se sitúa a la cabeza de los derechos y las libertades de las personas

Canarias/ NC defiende el voto favorable a la nueva ley trans al entender que se salda una deuda con un colectivo que se ha significado por la lucha de los derechos civiles. La ponente de Nueva Canarias (NC) en la nueva ley canaria de igualdad y no discriminación, Carmen Hernández, celebró hoy que el Parlamento aprobara esta norma en presencia del colectivo LGTBI+ y porque Canarias se sitúa en la vanguardia del Estado, "a la cabeza" de los derechos y las libertades de las personas. La portavoz parlamentaria de los nacionalistas progresistas aseguró que se salda una deuda con unas personas que, en las islas, se han significado por la lucha de los derechos civiles. Hernández declaró que la comunidad se convierte en un ejemplo a seguir por dotarse de una ley que reconoce la libre autodeterminación de género, facilita los mecanismos para minimizar la discriminación por razón de identidad de género y características sexuales y ofrece medidas integrales y transversales en materia sanitaria, educativa, de protección social, laboral y administrativa.



La transcendencia del momento vivido hoy en la Cámara, para la diputada de NC, venía determinada porque, con la aprobación de la Proposición de Ley de Igualdad Social y no Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales; el Archipiélago se coloca "ante una encrucijada histórica en la que tenemos que elegir si nos colocamos del lado de los avances sociales, de la conquista de derechos o si nos ponemos del lado de la intolerancia, de la oposición al cambio, en definitiva, del lado del miedo". Un dilema que "no es nuevo" y que la historia ha demostrado que, "tarde o temprano, el progreso acaba venciendo al miedo", dijo Carmen Hernández.

Pasó con el sufragio femenino, con el divorcio, con el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y con la ley del aborto, detalló. Pero, "lo que se ha demostrado", agregó, es que las "conquistas de derechos solo van contra los deseos de los que quieren imponer su visión, de los que quieren decirnos lo que debemos hacer con nuestro voto, con nuestro cuerpo y a quién podemos amar y ahora ser", defendió la diputada nacionalista.

Carmen Hernández dijo que Canarias ha sido una tierra "pionera" en la lucha de los derechos civiles, especialmente, del colectivo LGTBI+. "Hoy saldamos una parte de esa deuda" y Canarias "vuelve a colocarse a la cabeza de los derechos y libertades, lo que nos convierte en un ejemplo a seguir", destacó.

Pero lo más importante, tal y como puntualizó, es que „hoy somos una sociedad mejor, que reconoce la libertad que cada persona tiene para identificarse, para expresarse como desee y a no ser discriminada bajo ninguna circunstancia". Para NC, „hoy vencemos al miedo y le decimos sí al progreso".

En ese avance en derechos, hizo hincapié en que se ampara la autodefinición, entendida como la facultad reconocida de cada persona a definir, para sí misma, la identidad y expresión de género. Reiteró el valor del carácter integral y transversal de las medidas adoptadas, desde las sanitarias a las educativas pasando por las de protección social y laboral además de asegurar los procedimientos y documentación administrativa así como la creación de los protocolos para la no discriminación.

Ya no será necesario documento, trámite o elemento probatorio alguno de la identidad de género sentida porque será considerada de acuerdo a la manifestación de la voluntad personal. Se pone fin a la patologización de la transexualidad, celebró la portavoz nacionalista.

En relación a los menores se refirió a la prohibición, en el sistema sanitario público de Canarias, de la práctica de la modificación genital en recién nacidos intersexuales en base a criterios de morfología o estética genital. Todo ello con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de las personas recién nacidas, puntualizó la portavoz parlamentaria de NC.

