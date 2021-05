Mena avisa a la oposición que deberá explicar a los vecinos su rechazo a obras en Las Galletas, Buzanada o el estadio

No obstante, todos ellos han dado hoy en el Pleno un paso atrás en la decisión de dejar sin financiación varias obras del municipio ya licitadas y adjudicadas. En concreto, la urbanización de la zona deportiva de Valle San Lorenzo, el parque urbano de Las Rosas, la cubierta del pabellón de Las Galletas o las obras de la valla y el zócalo perimetral de la zona de hockey patines de Arona Casco.

José Julián Mena: "Van en contra del progreso de Arona"

A este respecto, José Julián Mena ha advertido que "dije en el pleno anterior, y lo mantengo, que eliminar y suprimir las partidas que hemos traído al pleno va en contra del progreso de Arona. Había y hay recursos y remanente suficientes para las obras y para las personas. Esto no es una cuestión de forma, sino una cuestión de fondo: la defensa del interés general".

"Las obras que se traen a pleno son parte de una cadena en la que trabaja mucha gente. Y dejarlas sin financiación tiene consecuencias, unas consecuencias -ha subrayado- que se traducen en empleo".

El alcalde de Arona ha explicado que "no busquen ningún pretexto en las formas. Ustedes están adoptando medidas que valorarán los vecinos. Yo no me siento debilitado porque en mi cabeza no pienso con ese criterio, sino con el de responsabilidad. El gobierno está haciendo su trabajo. No impidan ese trabajo. Yo le tengo afecto a todos los núcleos del municipio y, por tanto, no les dejo sin proyectos que las hagan avanzar. Están poniendo obstáculos, no a este alcalde, sino al pueblo de Arona", ha insistido.

Repercusiones e indemnizaciones por no financiar las obras

Mantener sin financiación los centros cívicos y culturales, además del estadio, que están licitados y adjudicados, podría dar lugar a que el Ayuntamiento tenga que afrontar el pago de indemnizaciones. No obstante, la corporación estudia la posibilidad de que esa responsabilidad sea asumida, a título personal, por los propios ediles que hayan generado esos pagos.

Raquel García: "Una clara falta de compromiso y planificación"

Los concejales de la oposición, además, han sumado a la propuesta socialista más de seis millones de euros para la construcción de dos depósitos de agua, obras muy necesarias para el municipio, en las que el gobierno está trabajando desde hace tiempo, pero que no cuentan aún con los proyectos.

Uno de ellos está en trámites de expropiación de terrenos, por lo que es más que posible que no puedan ejecutarse en los 7 meses que restan para terminar el año 2021 y dicho presupuesto pasará nuevamente al remanente a finales del ejercicio.

A este respecto, la concejala del área de Hacienda, Raquel García, ha explicado que no tiene ningún sentido este cambio de opinión en apenas cuatro semanas, en el último pleno rechazaron y dejaron sin financiación todas las obras asegurando que "la prioridad eran las personas" y sin tener en cuenta los graves perjuicios a las empresas concesionarias de estas obras.

"En solo cuatro semanas –ha agregado- cambian radicalmente de criterio y lo hacen respaldando la propuesta del Grupo Socialista, pero dejando sin fondos a dos localidades como Las Galletas y Buzanada, a la vez que introducen más de seis millones en dos obras que no se van a poder ejecutar en los 7 meses que restan para acabar el año 2021". García ha añadido que "me apena profundamente la posición de compañeras y compañeros del Grupo Socialista que habían apostado por las obras en contra de las cuales votan ahora".

"Es este sentido –ha insistido la edil-, la oposición deja clara su falta de planificación y criterio a la hora de establecer prioridades y atender a la demanda de los vecinos de Arona, están en una situación a la deriva y actúan en función de sus propios intereses".