Lavandera a la oposición: "Utilizan el REF únicamente para atacar al Gobierno, les importa poco la mejora de vida de los canarios"

Lavandera intervino en la comparecencia sobre las acciones realizadas ante la vulneración del Estatuto de Autonomía de Canarias y el REF por parte del Gobierno de España y de las Cortes Generales, durante la que criticó a los nacionalistas por "buscar un titular" y por "destilar" "ese ansia de poder" después de capitanear un Gobierno de Canarias "que lejos de haber convertido este tierra en prosperidad e igualdad, han protegido a las élites y convertido el clientelismo en la esencia de sus políticas".

Para Lavandera, el gobierno de CC sólo dejó "cadenas de favores cuyo resultado ha sido una tierra totalmente desigual, donde los servicios públicos esenciales para el bienestar de la ciudadanía han ocupado un segundo lugar en su acción cuando gobernaban, gobiernos más preocupados por el uso y abuso del territorio que por la salud, la educación o la protección a los más vulnerables".

El diputado socialista recordó que el Estatuto de Autonomía de Canarias incluye unos principios básicos que definen el REF y que son la "fortaleza jurídica" de Canarias junto a la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, y que permite tratar cuestiones de interés dentro del espacio de la política, pero que, en determinadas ocasiones, esa labor política "no se ha hecho con responsabilidad".

"Boicot" de CC a las deducciones para el cine

Como ejemplo puso el "intento de boicot" de CC para que la deducción de 12,4 millones euros para el sector audiovisual de las islas tuviese efectos retroactivos para 2020. "Preferían hacer daño al sector y que esa deducción fuese de 5,4 millones de euros, y que en estos días en los que se presenta la autoliquidación del impuesto sobre sociedades, la imagen de Canarias y la seguridad jurídica se viese dañada irremediablemente, esa dañina forma de hacer política de cuanto peor mejor, que tanto les caracteriza".

Lavandera quiso dejar claro que el REF "no está en discusión", sino la exigencia de los socialistas que las circunstancias derivadas del hecho insular justifican que las deducciones por inversiones en el sector audiovisual sean un 80% superiores a las del resto del Estado, "que para nosotros no es un asunto menor porque creemos firmemente en su potencial para diversificar nuestra economía".

Incumplimiento del diferencial en 2017 y 2018

En su opinión, se trata de unas deducciones a las que, en 2014, con un gobierno del Partido Popular (PP) en Moncloa, se les impuso un tope máximo en cuantía. "Una cuantía que no siempre ha estado en un 80% por encima de las deducciones previstas para el territorio nacional, no fue así en 2017 ni en 2018, cuando gobernaba CC en minoría apoyada por el PP, a cambio de la promesa de gobernar juntos en 2019".

El diputado socialista se preguntó por las razones por las que los nacionalistas "no dijeron nada" cuando en 2017 y 2018 se incumplió el mismo diferencial. "Vendieron el REF a cambio del poder en Canarias. Ustedes afirman que el REF no se negocia, se defiende, pero es que ustedes lo vendieron por un sillón. Realmente lo que les preocupa es no estar en el poder, y ver cómo este Gobierno antepone la defensa de los intereses de Canarias".

Además, añadió que a CC "se les agota" el discurso, "aunque intenten meter miedo como que está en riesgo el REF, porque el verdadero pánico lo tienen ustedes porque se ven en la oposición para muchos años. Han montado una película de suspense, y al final resulta que los asesinos eran ustedes".

Lavandera afirmó que los socialistas no renuncian a ninguna vía de defensa y mejora de los preceptos del REF, "pero tampoco renunciamos a la necesaria inteligencia política y búsqueda de acuerdos que nos ofrece la oportunidad de mejora de la vida de los canarios, porque así se han logrado avances como la prórroga de los ERTES que tanto han beneficiado a Canarias, o las ayudas directas a empresas, esa capacidad de diálogo exigente que siempre ha demostrado y han dado resultados".

En esta línea, alabó la gestión del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, "al que la vieja guardia de ATI ha querido atacar en su condición de secretario general de los socialistas en Canarias", y sobre el que dijo que ha demostrado que, "por encima de todo", es presidente de Canarias "de todas y todos los canarios, algo que descoloca a los que siempre han defendido a los suyos bajo el eslogan de lo nuestro".

"Lo que les cuesta es asumir que se cumplen dos años de gobierno, un Gobierno que asume el reto de dejar una Canarias, y sobre todo, una vida para los canarios y canarias, mejor que la que se encontró. Un Gobierno que ha hecho frente a las mayores dificultades y que ha sido capaz en poco más de tres meses ha transferido las ayudas a empresas, que ahora lo está haciendo con los 1.144 millones de euros fruto de ese diálogo político con el Gobierno de España, que siga invirtiendo en sanidad, educación y políticas sociales, porque para nosotros es eso, una inversión y no un gasto. Que sigamos contando con los ERTE que han ayudado a miles de familias en Canarias a mantener sus ingresos. Que siga haciendo política por y para Canarias", añadió.