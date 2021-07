Quevedo: "NC destapó el conflicto del REF y ahora ha encontrado un acuerdo para preservar el fuero canario"

Canarias/ El congresista rechazará mañana el RDL que incumple el diferencial fiscal del sector audiovisual canario y "no hablaremos" del PGE hasta resolver el REF. El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo se mostró hoy contundente al declarar que "NC destapó el conflicto", con el Gobierno estatal y las Cortes Generales por la vulneración del Régimen Económico y Fiscal (REF), "hace un año y tres meses y ahora ha encontrado el acuerdo político para preservar nuestro fuero, para defender los intereses generales de Canarias". El portavoz de los nacionalistas progresistas en la Cámara Baja confirmó que mañana miércoles votará en contra de la convalidación del real decreto ley (RDL) sobre la fiscalidad energética por incumplir el diferencial fiscal del sector audiovisual de las islas un 80% superior al vigente para el resto del Estado y que "no hablaremos" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 hasta resolver las discrepancias con el régimen económico y fiscal.



Pedro Quevedo se posicionó en estos términos tras participar ayer en la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los líderes de NC y el PSOE canario, Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres, respectivamente; que concluyó con el compromiso de la responsable ministerial socialista para promover una modificación legislativa antes de que finalice este año que fije, de manera inequívoca, en un 80% superior el diferencial fiscal de las producciones audiovisuales de Canarias con respecto al vigente para el resto de los territorios del Estado.

Afirmó que, tras un año y tres meses que NC "destapó" este conflicto en el Congreso de los Diputados, "ahora hemos demostrado la firmeza que había que tener en la defensa" de Canarias. Es "evidente", añadió, que la combinación de "firmeza y capacidad negociadora es la actitud que ha permitido y permite desbloquear", en el ámbito político, los asuntos de "relevancia para nuestra tierra".

La reunión con la ministra Montero fue calificada por el diputado nacionalista como "dura" pero "satisfactoria" porque "nos ha posibilitado encontrar una salida política" frente a la posible judicialización o dilación, en el tiempo, de la solución a las discrepancias.

Para Pedro Quevedo es relevante reiterar la importancia de que el acuerdo sea político. Consideró que las negociaciones de la Comisión Bilateral de Cooperación entre Canarias y el Estado no garantizan una solución al problema. "No es una garantía", insistió, para que "recuperemos el reconocimiento a las singularidades, el fuero de Canarias", en materia de las producciones audiovisuales. En términos similares se refirió a la vía que permite al Parlamento de Canarias recurrir al Tribunal Constitucional.

A este respecto, el portavoz parlamentario de NC, Luis Campos, confirmó la intención del grupo de seguir adelante con la tramitación de la iniciativa del recurso de inconstitucionalidad a la ley de lucha contra el fraude fiscal y al real decreto ley de medidas sobre la fiscalidad energética. En la primera norma, tal y como recordó, las Cortes Generales no tuvieron en cuenta el informe desfavorable unánime del Parlamento y en la segunda, precisó, el Gobierno estatal ni tan siquiera solicitó el informe previo del Legislativo, como obliga el Estatuto y la disposición adicional tercera de la Constitución. El recurso es por el procedimiento seguido en ambos casos, indicó.

Quevedo agregó que es "enormemente relevante haber señalado con absoluta claridad" a María Jesús Montero que, "en ningún caso, entraremos a hablar" de los PGE para 2022 "si antes no se resuelve" el incumplimiento del REF. La misma posición llevará al diputado de NC a rechazar mañana la convalidación del real decreto ley.