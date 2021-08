El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife advierte que las inversiones de la Corporación insular previstas para 2021 siguen estancadas, lo que supone un freno a la reactivación económica que necesita la Isla. La formación nacionalista señala que el nivel de ejecución de las inversiones previstas para este año "es del 15,7% en los primeros siete meses", lo que supone un bagaje "muy pobre" para una administración que debe ser el "motor económico y de generación de empleo de la Isla". Por todo ello, solicita que se aceleren los proyectos de inversión con el fin de que Tenerife no se quede rezagada en la recuperación económica.

CC-PNC señala que de los 262 millones de euros previstos en inversiones, solo se han ejecutado 41 millones hasta el 31 de julio –un 15,7%- "lo que pone de manifiesto la falta de gestión del PSOE y Ciudadanos. Venimos reclamando una mejor y mayor dedicación de los responsables políticos para reactivar la economía. El Cabildo ha perdido el papel protagonista que tenía por la falta de liderazgo de Pedro Martín y es necesario un impulso político para llevar a cabo los proyectos".

El grupo de CC-PNC explica que "es incomprensible que áreas como Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior no hayan ejecutado nada de los 7,1 millones de euros que tienen en inversiones. O que en Turismo, Planificación y Patrimonio Histórico solo se hayan ejecutado 2,3 millones de euros de los 25 que hay presupuestados (9,50%). Estamos hablando de áreas vitales para Tenerife y vemos que no hay capacidad de gestión para llevar a cabo las iniciativas que podrían generar empleo en nuestra Isla".

CC-PNC señala que otra de las áreas potentes desde el punto de vista de la inversión es del de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, "que tiene unos 106 millones de euros previstos en actuaciones para 2021 y que a 31 de julio solo había ejecutado unos 16 millones (14,98%). Parece que el consejero está más pendiente de otras áreas como Deportes -que no son de su competencia- para salir en las fotos, mientras las empresas y autónomos esperan por las obras de las áreas que son responsabilidad suya". Asimismo, recuerda que el área de Acción Social tiene paralizado el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, "algo que perjudica doblemente a la ciudadanía porque no solo no se crea empleo, sino que no se están generando plazas nuevas para las más de 4.000 personas que están demandando una. Estamos hablando de una inversión de 32 millones de euros para 2021 que, a este ritmo, no se va a ejecutar".