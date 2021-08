CC-PNC de Vilaflor denuncia que el Ayuntamiento no ha ejecutado ni un 5% de las obras de mejora y ampliación de los depósitos de agua del municipio

El Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC de Vilaflor de Chasna ha denunciado que el Gobierno local del PSOE no ha ejecutado ni un 5% de las obras contempladas dentro del Plan de Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife (2018-2021) sobre la mejora y ampliación de los depósitos de abasto y de los ramales principales de distribución de agua potable en el municipio.

Los nacionalistas explican que el Consejo de Gobierno insular del 3 de diciembre de 2019, previa solicitud del Ayuntamiento de Vilaflor, acordó incrementar la cuantía económica de dicho plan hasta los 1.261.920 euros (la cuantía inicial era de 593.328 euros) y fijar un nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de junio de este año.

Sin embargo, el pasado 18 de junio el Ayuntamiento remitió al Cabildo un escrito solicitando una ampliación del plazo de ejecución de las obras, "aduciendo motivos como inmatriculaciones, expropiaciones o acopio de material de proyectos licitados". Los nacionalistas afirman que, según consta en el acuerdo del Consejo de Gobierno insular, "uno de los argumentos que se platean para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023 es que el Ayuntamiento sólo había ejecutado un 4,22% de los trabajos".

Para CC-PNC de Vilaflor, "esto no es que otra muestra más de la nefasta gestión del Gobierno local del PSOE en el municipio en materia de agua, y más cuando Vilaflor es el único de los 31 municipios de la isla de Tenerife a la que se le atribuyó la gestión de la totalidad del importe contemplado en el Plan de Cooperación para solventar el problema del agua de abasto".

Las obras contempladas dentro de dicho plan 2018-2021, acordado por el entonces Gobierno municipal formado por CC-PNC y PSOE en el anterior mandato, son la Limpieza de la Galería El Pinalito, Conducción Angol-Boca Cascajo de 4", Conducción de Agua de Abasto de 2" y 3", Reposición de tuberías existentes, SGS-m.1.13 Depósito Regulador de Aguas, Rehabilitación Estanque La Escalona, Rehabilitación Estanque Aux. La Escalona, Tratamiento contra la legionella neumophila y Conexión ramales y repavimentación.

Los nacionalistas, además, critican que esta situación no es nueva en Vilaflor, ya que aseguran que lo mismo "ocurrirá con el Plan de Cooperación para la ampliación del Cementerio municipio, que aún sigue sin licitarse".

"Sin embargo, el Gobierno local sí ejecuta rápidamente proyectos como la Plaza de Santa Catalina, la recuperación de La Plaza Vieja de La Escalona y otros, los cuales nos parecen loables pero no tan prioritarios como los mencionados anteriormente", sentencian los nacionalistas.