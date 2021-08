"Lo que menos me gusta de la política es que nos metan a todos en el mismo saco. No todos somos iguales"

¿Qué mueve a un vecino de una ciudad, en este caso Adeje, a militar en un partido político y acabar como concejal en su ayuntamiento?

Creo que tus inquietudes sociales, tu ideología política y sobre todo y lo más importante para mí, la vocación de servicio público.

¿Sacrifica aspectos de su vida personal para desarrollar esa labor?

Si eres una persona autoexigente y activa, por supuesto que sí.

¿Y cuál es ese trabajo, qué hace un concejal, en este caso de la oposición, en su día a día, más teniendo en cuenta que Adeje es un municipio con un liderazgo político de más de 30 años?

Siempre se ha entendido la oposición como lo contrario al gobierno, pero creo que desde la oposición se puede contribuir a la mejora de tu municipio y a influir directamente en las decisiones del grupo de gobierno.

¿Ha condicionado la situación de pandemia por el Covid-19, su gestión durante este periodo? ¿Hubiese cambiado alguna decisión sin la existencia de la pandemia?

Ha condicionado en algunos aspectos, pero en otros no. No cambiaría ninguna decisión sin la existencia de la pandemia.

¿La ciudadanía recompensa ese esfuerzo, lo valora?

La ciudadanía lo que quiere es que atendamos sus demandas, independientemente del esfuerzo que debes realizar para ello. La valoración, depende de cada persona.

¿Está la política mal vista en la actualidad, ser político es ser blanco de muchas críticas?

Actualmente y desde hace ya algunos años, ha ido a más. Hay mucha desafección con la política y sobre todo con los políticos. Según el CIS, la política y los políticos son uno de los principales problemas para la ciudadanía.

¿Qué es lo que más le gusta de ese trabajo?

Servir a los demás y contribuir al desarrollo y a la mejora de mi municipio.

¿Y lo que menos?

Que nos meten en el mismo saco. No todos y todas somos iguales.

¿Cómo se gobierna un ayuntamiento, es igual que un gobierno autonómico o un gobierno estatal?

El Ayuntamiento es la administración pública más cercana al ciudadano. Es donde acude o recurre primero el vecino o vecina. Dentro del cómo, están las formas de gobernar y las políticas que se aplican en una localidad, región o estado.

¿Estar en la oposición significa decir que no a todo lo que hace quien gobierna?

Como dije anteriormente, desde la oposición se puede contribuir al desarrollo y a la mejora de nuestro municipio. Si considero que algo es bueno para mi municipio y su gente, venga del color político que venga, por qué voy a oponerme.

¿En su caso, pertenecer a un partido nacionalista, cambia en algo su trabajo?

No cambia y creo que en el fondo todos y todas somos nacionalistas, quién no quiere lo mejor para su pueblo, su isla o su comunidad.

¿Se ve de alcalde de su municipio?

¿Por qué no?

¿Qué necesita para ello?

La confianza de los Adejeros y Adejeras.

¿Le gustaría ascender, si se le puede llamar así, en política? ¿Ser consejero del cabildo, diputado o algo así?

No he valorado esa posibilidad. Si mi partido político lo considera y me propone que debo servir a los demás y trabajar en otro ámbito político que no sea solo dedicado a mi municipio, lo valoraría.