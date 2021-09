CC-PNC de Puerto de la Cruz denuncia el rechazo del Gobierno local para mejorar la eficiencia energética en la ciudad

Puerto de la Cruz/ Los nacionalistas critican que el Ayuntamiento no apruebe una serie de medidas para hacer de la ciudad turística un lugar más sostenible, como ampliar a 10 años el 75% de la bonificación del IBI para viviendas y comunidades que apuesten por la eficiencia energética.

El Grupo Municipal de CC-PNC en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha denunciado que el Gobierno local de PSOE y ACP ha rechazado una propuesta para poner en marcha una serie de medidas encaminadas a promover la eficiencia energética en el municipio portuense, con el objetivo de hacer a la ciudad turística un lugar más sostenible y más aun en estos momentos con el coste de la energía eléctrica en máximos históricos.

Los nacionalistas critican la negativa del Gobierno local a apoyar, durante el último pleno, una moción en la que se solicitaba ampliar la bonificación ya establecida en la Ordenanza Municipal del IBI para las viviendas y comunidades que apuesten por la eficiencia energética, pasando al 75% de la cuota íntegra del impuesto ampliando el plazo a 10 años.

En este sentido, otra de las propuestas de CC-PNC, y rechazada por PSOE y ACP, era la puesta en marcha de una línea de subvenciones dotada inicialmente de 300.000 euros ampliable según demanda, destinadas a sufragar parte del proyecto e implantación de medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas de la ciudad.

Asimismo, planteaban que se procediera a la elaboración de los estudios y redacción de proyectos de los inmuebles municipales que permitieran planificar la implantación de medidas de eficiencia energética, con recursos propios o acudiendo a líneas de subvención.

La portavoz de CC-PNC en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, denuncia que "a pesar de que desde el año 2019 se aprobara en Pleno la declaración de la Emergencia Climática en la ciudad, y de que ya Coalición Canaria se advirtió en aquel momento que no tenía valor ninguno esta declaración si de forma inmediata no se comenzaban a tomar medidas concretas para contribuir desde la ciudad a contener el grave problema del cambio climático, en dos años no se ha hecho en el municipio, salvo continuar el proceso iniciado en el mandato anterior de colocación de placas fotovoltáicas en algunas instalaciones públicas".

"Conscientes de esta realidad", prosigue Rodríguez, "desde CC planteamos una propuesta para que se mejorara la eficiencia energética en todas las dependencias públicas, acciones que van mucho más allá de la instalación de fotovoltáicas y que se deben implementar cuánto antes, y también la puesta en marcha de una línea de subvenciones para viviendas y comunidades de vecinos que vinieran a apoyar la redacción de proyectos en inversión inicial necesaria para adaptarse y ser energéticamente eficientes".

En un momento como el actual en el que, "ante la pasividad del Gobierno de España, casi a diario superamos los máximos históricos del precio de la luz, no está de más apostar por la eficiencia energética, no solo por los beneficios innegables que esto reporta al medioambiente, sino por el ahorro que supondría para las familias y para la propia administración local", asevera la portavoz nacionalista.

Una vez más el Gobierno municipal "demuestra que solamente está para declaraciones grandilocuentes y la foto, pero cuando se trata de gestionar, de trabajar y de poner en marcha acciones concretas y útiles para la ciudad y la ciudadanía, ahí ni están ni se les espera", sentencia Rodríguez