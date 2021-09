Lavandera: "La verdadera esencia de la fortaleza del REF es la unidad de esta Cámara"

Lavandera lamenta que la oposición no pida perdón por no haber defendido el REF en 2017 y no felicite al Gobierno canario. "No se debe entender la defensa del REF en función de los intereses partidistas, Canarias y el interés de su progreso debe estar por encima de ello, y todavía no hemos escuchado una mínima autocrítica por lo hecho en 2017"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista Iñaki Lavandera ha destacado este viernes [3] en el Pleno del Parlamento de Canarias la labor realizada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por el Ejecutivo autonómico en la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, en referencia al último acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para incrementar los beneficios a las producciones audiovisuales de las islas.

Lavandera intervino para defender la propuesta de presentación ante el Tribunal Constitucional de dos recursos de inconstitucionalidad por los incumplimientos del REF por parte del Estado en las bonificaciones a las producciones audiovisuales de Canarias, debiendo establecer ese incremento en el 80% y de forma automática.

Enmienda en el Senado

En este sentido, anunció que el Partido Socialista presentará una enmienda el próximo lunes en el Senado para "dejar claro y para siempre" que el diferencial para las producciones audiovisuales canarias será del 80%, cumpliendo con lo establecido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

El diputado socialista aclaró que el objeto de estos recursos es la no paralización de una norma con informe desfavorable y la no solicitud de informe previo a la aprobación de un Real Decreto Ley. "Además de las formas que hoy recurrimos, debemos recordar el fondo, y es que la voluntad del legislador fue incrementar los beneficios fiscales en todos sus aspectos, incluidas las deducciones al sector audiovisual, debiendo establecer ese incremento en el 80% y de forma automática".

En este sentido, recordó la postura de los socialistas en el último pleno sobre la Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude fiscal, sobre la necesidad de trabajar para la defensa del REF y también para su mejora, y aclaró que la Disposición Adicional que se incluyó en la normativa del REF en 2014, "estableciendo un tope en cuantía en la época de los recortes del Partido Popular a los beneficios fiscales para las obras audiovisuales canarias, llevó a invalidar o como mínimo a poner en seria incertidumbre jurídica el diferencial genérico del 80%".

"Hoy podemos decir que ese tope en la cuantía formará parte de la historia, que es la mejora buscada de nuestro REF y que este Gobierno, con su presidente a la cabeza, ha conseguido después de siete años de vigencia de la disposición adicional origen del conflicto", explicó.

Para el diputado socialista, el presidente de Canarias "ha dado la cara en todo momento y ha dado un paso al frente", destacando que los socialistas seguirán defendiendo el REF "como siempre lo hemos hecho", sin recibir "lecciones de nadie".

"Sin el concurso de nuestro Grupo Parlamentario, ni siquiera hubiera habido los dos tercios de votos necesarios para aprobar el informe desfavorable y activar las garantías estatutarias, lo digo para los que quieran dar lecciones de la defensa de Canarias al Partido Socialista", aclaró.

Lavandera valoró aún así la "unidad" de todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias para defender el REF, algo que, en su opinión, "debería ocurrir siempre", y que, "más allá de lo que digan las leyes, es la verdadera esencia de la fortaleza del REF, la unidad de esta Cámara".

Por el contrario, hizo memoria para denunciar que esta unidad no se produjo en 2017, cuando los Presupuestos Generales del Estado situaron el diferencial fiscal por debajo del 80% para las producciones audiovisuales de Canarias como establece el REF, "sin que Coalición Canaria dijera nada para asegurarse gobernar apoyado por el PP, en un ejemplo de deslealtad institucional".

Rechazo a los "intereses partidistas"

Para el diputado socialista, no se debe entender la defensa del REF "en función de los intereses partidistas", porque Canarias y el interés de su progreso "debe estar por encima de ello, y todavía no hemos escuchado una mínima autocrítica por aquello, ni siquiera pedir perdón a las producciones perjudicadas en 2017. Entendiendo que les cueste pedir perdón, pero al menos el hecho de felicitar al presidente por el acuerdo ya anunciado con el Ministerio de Hacienda, les situaría en la orilla de los que quieren lo mejor para esta tierra".

Asimismo, defendió la "potestad" del Parlamento de Canarias para interponer recursos de inconstitucionalidad en defensa de las garantías institucionales del REF, e indicó que "no sólo no es incompatible, sino complementario al proceso negociador abierto entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España".

Lavandera explicó que el objetivo que "todos debemos compartir" es la oportunidad que se ofrece, "que es la tranquilidad de que los beneficios fiscales para el sector audiovisual están asegurados, es que el Tribunal Constitucional confirme que las normas con informe desfavorable que modifiquen el REF se paralicen hasta la conclusión de la negociación política que debe producirse en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación, así como que el preceptivo informe que debe realizar este Parlamento sea solicitado con anterioridad a la aprobación de un Real Decreto Ley".

El diputado socialista expresó su deseo de ganar dichos recursos, "porque darán más fortaleza a Canarias, a nuestro fuero, a este Parlamento, a este Gobierno, y a los que vengan después".