El PSOE considera vergonzoso que la campaña para atraer turistas durante el verano no esté adjudicada en septiembre, y que la de otoño esté aún sin licitar

Estamos en el mes de septiembre y la campaña de promoción del Cabildo Insular para atraer turistas durante el verano aún no ha sido adjudicada. Y por si esto fuera poco, la campaña de otoño ni siquiera ha sido licitada todavía.

Tampoco hay gerente al frente del Patronato de Turismo ni expectativa de que lo vaya a haber en una fecha cercana y las ayudas de la Corporación Insular a las empresas y autónomos de Fuerteventura aún están en la fase de solicitud.

A este ritmo se va a acabar el año y Sergio Lloret, Lola García, Jessica de León y compañía solo se habrán hecho las fotografías de lo que les gustaría hacer pero no habrán gestionado nada.

Para el PSC PSOE el presidente y las responsables de la promoción económica de Fuerteventura, Lola García (CC) y de la promoción turística, Jessica de León (PP), deberían mandarse a mirar su incapacidad e incompetencia, y rápido, porque no solo no gestionan ni resuelven los asuntos ordinarios que les dejamos ya marcados en el presupuesto, sino que lo están enredando todo, y lo peligroso es que esto ocurre cuento estamos en medio de una grave crisis económica y social, y no nos podemos permitir tanto

despropósito.

Por si esto fuera poco, y lejos de asumir sus responsabilidades y competencias, los consejeros y consejeras de este pacto del desgobierno se dedican un dia sí y otro también a exigir a los socialistas, al Ejecutivo autonómico, al Estado, a la Unión Europea y al más allá que hagan más por Fuerteventura. Se olvidan que el gobierno de la Isla son ellos, que su trabajo no consiste en echar balones fuera, buscar culpables ni hacer oposición a la oposición, y que tienen el mayor presupuesto de nuestra historia en sus manos, por cierto sin ejecutar apenas.



Para los socialistas el actual gobierno del Cabildo se parece cada día más a una banda de irresponsables e inexpertos que están jugando con las cosas de todos como si fueran solo suyas, en el peor momento, cuando más necesitamos tener a verdaderos gobernantes al frente de la principal Institución de la Isla.