CC de Tenerife reclama la convocatoria del Comité de Coordinación Aeroportuaria para exigir a AENA la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto del Sur

José Manuel Bermúdez, secretario de Política Insular de los nacionalistas tinerfeños, asegura que esta infraestructura no esté incluida en el DORA II "daña los intereses de Tenerife".

Coalición Canaria de Tenerife ha exigido hoy la convocatoria urgente del Comité de Coordinación Aeroportuaria para reclamar a AENA la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur. El secretario de Política Insular de los nacionalistas tinerfeños, José Manuel Bermúdez, asegura que la infraestructura no está incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 (DORA II), "algo que daña a los intereses de Tenerife ya que la instalación se encuentra obsoleta y no responde a las necesidades de los millones de turistas que visitan la Isla".

"La intención", prosigue Bermúdez, "es que tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife establezcan una posición común para reclamar a AENA la construcción de la nueva terminal de forma inmediata".

Varios dirigentes de CC de Tenerife mantuvieron ayer una reunión con representantes de Ashotel, CEOE, Cámara de Comercio, Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) y el Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST). Además de Bermúdez, en el encuentro participaron la secretaria de Organización de CC de Tenerife y diputada autonómica, Rosa Dávila; los consejeros nacionalistas del Cabildo, Carlos Alonso y Diana Mora, así como el alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado.

Durante la reunión se acordó la necesidad de establecer una posición unánime desde todos los sectores de Tenerife -político, social y económico- para exigir a AENA que incluya la construcción del proyecto en el DORA 2022-2026. Dicha decisión se producirá el próximo 27 de septiembre, por lo que es necesario tener esa fecha como referente en el cronograma de acciones.

José Manuel Bermúdez indicó que la terminal del aeropuerto "es la primera imagen que tienen las personas que nos visitan y la última que se llevan" y señala que la nueva terminal "tiene que estar incluida en el nuevo DORA porque no podemos esperar al próximo, que se pondrá en marcha en 2027-2031. Tenerife no puede perder competitividad y necesita una infraestructura adecuada a la calidad del destino que tenemos".

Por su parte, Rosa Dávila señaló que "el aeropuerto Tenerife Sur es muy rentable para AENA. Es el tercero en pasajeros y no hay excusa para no invertir aquí". Recordó que "hace tres años conseguimos un acuerdo de todas las fuerzas políticas y agentes sociales y económicos de la Isla. Eso se ha ido plasmando en documentos técnicos que tiene AENA, por lo que ese trabajo ya está hecho y no partimos de cero. Lo que hace falta es voluntad por parte de AENA para construirla".

Carlos Alonso explicó que "desde CC pedimos un Pleno Extraordinario en el Cabildo que tendrá lugar este lunes (día 20) y nuestro objetivo es conseguir un acuerdo institucional de todas las fuerzas políticas. Lo solicitamos desde mediados de agosto porque la decisión se va a tomar el 27 de septiembre y todavía estamos a tiempo de reclamar a AENA que no excluya a Tenerife de sus inversiones para el periodo 2022-2026". En ese sentido, recordó que el Pleno del Cabildo adoptó un acuerdo en 2018 "por unanimidad" para defender la construcción de una nueva terminal. "Tendemos la mano a todas las fuerzas políticas para ir todos juntos y reclamar la infraestructura que necesitamos en el Aeropuerto del Sur".

Los representantes de las organizaciones mostraron su preocupación por la posibilidad de que AENA excluya a Tenerife y coincidieron en la necesidad de "pedir lo que merecemos por derecho. Es un aeropuerto rentable, que se ha quedado obsoleto y que necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Si no contamos con la nueva terminal, perderemos competitividad con el resto de destinos turísticos. Estamos a tiempo de que AENA incluya la actuación y pedimos unidad de acción para lograrlo".