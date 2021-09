Rosa Dávila y Carlos Alonso reclaman que la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife-Sur se contemple en las inversiones estratégicas de AENA

Dávila advirtió que, "la no inclusión de la nueva terminal en este documento, supondría un grave perjuicio y abandono a una infraestructura estratégica, que no está en las condiciones exigibles hoy en día y que no puede dar respuesta a las demandas de los pasajeros que, diariamente, hacen uso de ella".

En este sentido Carlos Alonso puso de manifiesto que hablar de nuevas inversiones aeroportuarias en Tenerife, coloca a la Isla en una senda de futuro y lanza un mensaje muy positivo para empresas y turoperadores turísticos internacionales "en un momento de tanta incertidumbre como los actuales".

Y esta es una demanda que reclama todo el sector empresarial, social y político de la isla. "En el Cabildo, solo Podemos votó en contra de la moción por la que se reclamaba al Estado mayor acción, y también al Gobierno de Canarias, para que no se dejara de lado, una vez más la nueva terminal", explicó Alonso

En este sentido, Rosa Dávila anunció que presentaría varias iniciativas al Consejero de Transporte porque Canarias, en virtud del Estatuto de Autonomía, dispone de competencias en planificación y programación aeroportuaria, en el seno del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias así como la Comisión de Coordinación de Tenerife Sur, "y es el momento de trabajar conjuntamente de manera institucional y política para que esta infraestructura sea una realidad a la mayor brevedad posible".

Alonso finalizó su intervención recordando que "AENA no escucha ni entiende Tenerife, ni su realidad, ni sus demandas". "Gracias a luchas intensas desde tiempos de Adán Martín, se consiguió la nueva terminal de Los Rodeos o el aumento del horario de operatividad aérea", pero siempre ha sido gracias a un sobreesfuerzo y compromiso intensos.

"No podemos contentarnos con nuevos parches, con actuaciones concretas, necesitamos una inversión seria y planificada según las características del tráfico aéreo y número de pasajeros, y ahora el momento de elevar una vez más la voz, para reclamar esa inversión", coincidieron Dávila y Alonso