El Ingreso Mínimo Vital da cobertura a 36.000 canarios en septiembre

Canarias/ La senadora del PSOE por Tenerife Olivia Delgado destaca que el Instituto de la Seguridad Social (INSS) ya ha aprobado 17.079 prestaciones de Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Canarias, de las cuales 8.696 corresponden a la provincia de Las Palmas y 8.383 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 36.004 personas beneficiarias, habiéndose tramitado ya el 94% de los expedientes. Según los últimos datos registrados, el 36,3% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. "Es de vital importancia que las mejoras propuestas por el Ejecutivo central sean apoyadas y salgan adelante en el trámite parlamentario de aprobación de la ley de presupuestos para seguir dando respuesta a las necesidades de todos los canarios y canarias, y que nadie se quede atrás", afirma Delgado.



De todas las prestaciones impulsadas por el Estado, casi un 32% están destinadas a menores, lo que indica la incidencia que está teniendo la prestación en la reducción de la pobreza infantil.

"La puesta en marcha del IMV se planteó bajo una perspectiva adaptativa, para que con el paso del tiempo se pudieran introducir cambios y así llegar a más personas. Ahora el Gobierno anuncia nuevos cambios que hacen que esta medida se consolide como instrumento en la lucha contra la pobreza infantil", apunta Delgado.

En la actualidad, se está tramitando el proyecto de Ley del IMV, donde el Gobierno plantea una serie de medidas para que esta prestación pueda llegar al doble de personas. "El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorpora 3.000 millones de euros para la prestación del Ingreso Mínimo Vital, donde el PSOE cumple su compromiso de no dejar a nadie atrás. Por eso, no es comprensible la postura de determinados grupos políticos, que rechazan unos presupuestos ampliamente sociales en medio de una crisis como la que estamos viviendo".

Una de las mejoras que se aplican es el complemento de ayuda a la Infancia, de entre 50 y 100 euros al mes, para hogares con rentas bajas. Este complemento llegará a los beneficiarios de la prestación con menores a cargo, pero también a otras familias con pocos ingresos, ya que se elevarán los umbrales de renta establecidos para cada tipología de hogar.

En este sentido, la senadora señala que también se pondrá en marcha que la prestación aumente en un 22% para las familias con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

"Para favorecer aún más que la ayuda llegue al máximo número de personas posibles, se tendrán en cuenta los ingresos de los últimos meses, con el fin de utilizar la cifra más beneficiosa para la persona a la hora de solicitar esta prestación. Bien sea la del año anterior, o la de los últimos meses, de tal manera que si se sobreviene una situación adversa, acompañada de una caída de ingresos, no deba esperar al próximo año para poder solicitarla", detalla la senadora socialista.

Otra de las medidas a destacar es que podrán acceder a esta prestación aquellos que agoten el subsidio por desempleo y no tengan otra fuente de ingresos, que hasta ahora quedaban desprotegidas.

