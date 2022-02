El PP critica la falta de transparencia del Gobierno con la ejecución presupuestaria

El diputado popular, durante su intervención en la comparecencia sobre los datos provisionales de ejecución presupuestaria de Canarias en el año 2021, aseguró que "los presupuestos no son solo para contar millones" y se preguntó "dónde están los resultados en la vida de los canarios, si de verdad han ejecutado 10.400 millones de las cuentas de 2021".

"Somos la comunidad con mayor tasa de paro, la que tiene más desempleados de larga duración, y donde el 50% de los que no tienen trabajo ya no cobran ningún tipo de prestación", enumeró Enseñat, quien añadió que "además de esto, las listas de espera en Sanidad y en Dependencia pese a contar con más recursos no han dejado de subir".

Asimismo, y en cuanto al capítulo de ingresos, el diputado popular indicó que dónde más ha recaudado el Gobierno ha sido en el impuesto de sucesiones y donaciones, "un 263% más de lo presupuestado, 40 millones más que no vienen de cobrar más a los que más tienen sino que salen del bolsillo de aquellos que han perdido a un familiar durante la pandemia".

En este sentido, Fernando Enseñat recomienda al consejero de Hacienda que aproveche el exceso de recaudación "del que presume" y baje los impuestos a las familias, a las pymes y a los autónomos "para ayudarlos a sobrellevar el aumento del coste de la vida, el precio de la gasolina y el recibo de la luz", concluyó.