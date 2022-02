CC de Tenerife denuncia la precariedad de los enfermeros y su abandono por parte del Gobierno de Canarias

Solicitan que se acabe con la precariedad laboral y la temporalidad que viven desde hace años.

Coalición Canaria de Tenerife ha denunciado hoy la precariedad que padecen los enfermeros y enfermeras de Canarias y el abandono al que les tiene sometido el Gobierno de Canarias, una situación que está generando un gran malestar en el colectivo.

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, y el secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, y la secretaria de Organización de CC de Tenerife y diputada nacionalista, Rosa Dávila, mantuvieron ayer una reunión con representantes del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife para analizar la situación que padece actualmente este colectivo debido a la pandemia, además de escuchar sus demandas y reivindicaciones.

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC y senador por la Comunidad Autónoma destacó que estas reuniones se enmarcan dentro del proyecto iniciado por CC denominado "Canarias Te Necesita", un diálogo abierto con la sociedad en la que los nacionalistas quieren proyectar una hoja de ruta hacia la Canarias del futuro.

Los nacionalistas denunciaron el "grave deterioro, abandono y precariedad que sufre la Atención Primaria en Canarias", exigiendo al Gobierno de Ángel Víctor Torres que "tome medidas urgentes que mejoren la atención y cuidados que se presta a pacientes y la ciudadanía".

El presidente del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, desveló que una reciente macroencuesta demuestra la situación insostenible de las enfermeras: el 85% ha visto afectada su salud mental por la pandemia y la mitad se plantea abandonar la profesión. La incidencia de contagios multiplica por 2,3 la general; un tercio ha sufrido depresión; 6 de cada 10 insomnio; y algo más de dos terceras partes, episodios graves de ansiedad (67,5%).

Desde el colectivo se avanzó que la situación es "insostenible" y anunciaron que llevarán a cabo paros masivos en toda España. En este sentido, desvelaron que esa encuesta arrojó que el 91,7% considera necesario movilizarse.

El secretario general insular de CC de Tenerife, Francisco Linares, denunció la situación que viven los enfermeros y enfermeras de las Islas y la "gran sobrecarga y tensión asistencial que existe, el aumento de las esperas para ser atendido de manera presencial, el poco tiempo que disponen para atender y cuidar como se merece a cada persona o la supresión paulatina de programas de prevención y promoción de la salud".

En este sentido, Linares consideró fundamental además que se desbloquee la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente, que se posibilite la jubilación anticipada voluntaria y que se permita la reclasificación profesional en el grupo A (sin subgrupos), además de acabar "de una vez por todas con la temporalidad y la precariedad laboral que vienen sufriendo enfermeros y enfermeras desde hace años".

Por su parte, la secretaria de Organización de CC de Tenerife y diputada nacionalista, Rosa Dávila, denunció que el Gobierno de Canarias "no ha hecho más que improvisar" en materia sanitaria y "niega" la realidad que padecen tanto los profesionales como los pacientes. Una realidad que, según critican los nacionalistas tinerfeños, el Gobierno canario "se niega a ver" mientras la sanidad pública en centros hospitalarios y Atención Primaria "agoniza" ante la falta de personal sanitario, lo que supone un "golpe a los profesionales, pero también a la población".

La secretaria de Organización de CC de Tenerife reclamó al Gobierno canario que "no dé la espalda a esta realidad", ya que la falta de profesionales está poniendo al borde del colapso al sistema sanitario y a sus trabajadores, que se encuentran "desbordados". Una situación que además afecta directamente a la población, que ve como la administración "no garantiza su acceso al sistema sanitario".