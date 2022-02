Lavandera al PP: "Ustedes se han lanzado al boicot y el negacionismo contra todas las reformas que pueden cambiar el país en las próximas décadas"

Lavandera intervino durante una comparecencia sobre los avances respecto al sistema de financiación autonómico y cómo afecta a Canarias, en la que acusó a los populares de alejarse "de lo que debe ser la buena política" y frenar las reformas del país que afectan a la vida de la ciudadanía. "El Gobierno de España está sustentado en una minoría parlamentaria, aún así, por responsabilidad, no ha dejado de trabajar en la actualización de la reforma del sistema de financiación autonómico, una actualización que debía hacerse en 2014, cuando el PP tenía mayoría absoluta, cuando hicieron dejación de su responsabilidad y ahora se comportan como hooligans irresponsables".

El diputado socialista recordó que esa actitud negacionista es el motivo político por el que no se va a conseguir la reforma del sistema de financiación, "porque los grandes asuntos de estado deben ser discutidos con seriedad, y ustedes están a otra cosa".

Para Lavandera, el PP es el partido del "boicot" a los fondos europeos "cuando tenemos la oportunidad de acelerar la recuperación, cambiar España para las próximas décadas, siendo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una oportunidad para el país". También los acusó de boicot a la reforma laboral "cuando parte de un histórico acuerdo fruto del diálogo social", así como de boicot a la reforma tributaria "con posiciones de populismo fiscal" y boicot a las medidas necesarias y científicamente consensuadas para la lucha contra la pandemia.

Con respecto a la reforma del sistema de financiación, aclaró que el Gobierno de España ha presentado un documento de trabajo en relación a la variable de población ajustada con el objetivo de trabajar sobre un "abanico de alternativas", pero que la derecha "como siempre", "se ha lanzado al boicot y la crítica fácil, para evitar a toda costa un clima favorable para la reforma. Y les recuerdo que la población ajustada no es más que la garantía para que un ciudadano, viva donde viva, pueda tener acceso a los mismos servicios públicos".

Asimismo, se refirió a los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y al sistema de financiación como a la "falsa polémica que algunos necesitan construir para tener algo de espacio político". En este sentido, explicó que "no hace falta ser un experto en derecho" para conocer la jerarquía normativa en España, con la Constitución como norma fundamental, junto a todas aquellas que conforman el bloque de constitucionalidad, en el que está incluido el Estatuto de Autonomía de Canarias. "Esta jerarquía deja sin lugar a ninguna duda que los recursos REF no pueden computar en el sistema de financiación autonómica, porque pensar lo contrario es, o no conocer, o no respetar nuestro Estatuto de Autonomía".