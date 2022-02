Vidina Espino reprocha al Gobierno que siga excluyendo a los afectados del volcán de la reconstrucción de La Palma

Canarias/ La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha cumplido el compromiso que dio a los afectados por el volcán de La Palma en su visita a la Isla a principios de este mes y, como en el decreto para la reconstrucción de viviendas no se han tenido en cuenta las demandas de los damnificados porque no se permite su tramitación como proyecto de ley, no lo ha convalidado y se ha abstenido.

"Vulnera el derecho de participación de los afectados", ha insistido.