NC lamenta que el Cabildo de Tenerife "se baje del tren" del sur y siga "sin soluciones" para las carreteras

Tenerife/ Valentín Correa afirma que es preocupante que a estas alturas el Cabildo de Tenerife siga sin tener un plan de movilidad sostenible para la Isla.

El Coordinador insular de Nueva Canarias (NC) de Tenerife, Valentín Correa, dijo hoy que es una noticia "muy preocupante el frenazo" del Cabildo de Tenerife al proyecto del tren del sur, ya que "lo sumerge en la indefinición y en la crispación" política a un asunto que requiere de un consenso "urgente para dar soluciones al grave e histórico problema" de las carreteras en Tenerife.



La formación canarista progresista considera que este proyecto ferroviario, que aspira a lograr la financiación de los fondos europeos, aporta una "alternativa al insostenible" parque móvil de la isla, próxima a un vehículo por habitante. Además de poner de manifiesto, según Correa, el obsoleto sistema de carreteras de la isla, como son la TF1 o la TF5 que, tras décadas de abandono, siguen sin las soluciones prometidas por la administración insular.

El dirigente canarista destacó que "no se puede renunciar" a una infraestructura que proyecta desplazar, de forma sostenible, a más de 17 millones de pasajeros al año que, combinado con una red de intercambiadores asociados a un sistema eficiente de guaguas y taxis, aspira a implantar un modelo de movilidad multimodal sin emisiones contaminantes. El proyecto contempla, tal y como indicó, la instalación de una planta fotovoltaica de acumulación para el autoabastecimiento energético, así como una galería paralela por la que se canalizarán instalaciones esenciales como la red eléctrica o la fibra óptica.

Resaltó la importancia del tren para establecer una conectividad eficaz dirigida a unir el aeropuerto del sur y el puerto de los Cristianos, donde Nueva Canarias ha apostado decididamente por resolver el problema del tráfico terrestre a través de la enmienda presentada por el diputado en el Congreso Pedro Quevedo, a los últimos presupuestos generales del Estado, con cinco millones de euros para el proyecto de soterramiento de la avenida de Chayofita. Estas son dos infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico y turístico, tanto de Tenerife como de las Islas Verdes, destacó Valentín Correa.

Los canaristas progresistas tinerfeños observaron que el Cabildo de Tenerife "no puede seguir dando bandazos, sin definir un verdadero" plan de movilidad para la isla, donde el fomento del transporte público guiado ha de tener un papel "determinante", sin olvidar los proyectos pendientes de carreteras.

La tinerfeñas y los tinerfeños, así como los millones de visitantes que disfrutan de la isla cada año, "no pueden seguir padeciendo, cada día, el calvario" que supone tardar horas en hacer unas decenas de kilómetros, con el consecuente deterioro del tejido socioeconómico y medioambiental que causan las emisiones de los vehículos de combustión, advirtió el Coordinador insular de NC.