NC propone que el Parlamento canario eleve a las Cortes Generales una ley para la acogida de menores migrantes

Canarias/ El sábor exige a Sánchez que cumpla los compromisos pendientes de la agenda canaria y que mantenga las obligaciones adquiridas para reconstruir La Palma.

El sabor o ejecutiva de Nueva Canarias (NC) decidió hoy proponer que el Parlamento de Canarias eleve a las Cortes Generales una proposición de ley para la acogida solidaria de los menores migrantes no acompañados en el Estado. La dirección nacional se ratificó en la exigencia al presidente, Pedro Sánchez, que cumpla con los compromisos pendientes de la agenda canaria acordada para la investidura y que mantenga las obligaciones adquiridas para reconstruir La Palma. El presidente de NC, Román Rodríguez, anunció que la organización canarista progresista cumple hoy 17 años de vida y que el V Congreso nacional se celebrará definitivamente los próximos 8 y 9 de abril en Las Palmas de Gran Canaria con la participación de unos 300 compromisarios.



Tras ratificar la más dura condena por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que supone una flagrante vulneración del derecho internacional y la independencia de un Estado soberano así como una evidente debilidad de las Naciones Unidas y la comunidad Internacional, NC expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y las víctimas de esta agresión, que hizo extensiva a ocupaciones ilegales de otros territorios como el Sáhara Occidental y Palestina.

Del análisis de la situación política canaria y estatal, Román Rodríguez trasladó que NC "intensificará la exigencia" a Pedro Sánchez del "cumplimiento" de la agenda canaria comprometida para su investidura con los canaristas progresistas, "en todos sus términos".

Rodríguez hizo hincapié en la crisis migratoria de los menores no acompañados que afronta Canarias en solitario, por tercer año consecutivo. "No puede ser que la Unión Europea (UE) pero, de manera especial, el Gobierno del Estado del PSOE y Unidas Podemos no esté a la altura de las circunstancias", denunció.

Por este motivo, los diputados de NC propondrán al resto de los grupos que el Parlamento de Canarias eleve una proposición de ley a las Cortes Generales con el fin de proceder con la modificación de la legislación vigente para la acogida, solidaridad y gestión compartida por el conjunto del Estado o la propia UE. Se trata de cambiar la norma para que sea un "asunto de Estado, no de las comunidades fronterizas", remarcó.

Canarias tutelará a los casi 3.000 jóvenes que, en la actualidad, hay en las islas por "razones humanitarias, éticas y por respeto a la legalidad vigente", subrayó Román Rodríguez. Pero cuestionó que "no es de recibo" que el Archipiélago, con 2,2 millones de habitantes, se responsabilice de la atención, en exclusiva, del citado número de menores y la comunidad de Madrid, con una población superior a siete millones de residentes, tutele a poco más de 250 jóvenes.

Nueva Canarias también se mostró contundente al requerir a Sánchez que cumpla con todos los acuerdos y obligaciones adquiridas o anunciadas para proceder con la reconstrucción de La Palma. "Que no se olvide" de la isla bonita porque su ciudadanía y sectores económicos necesitan "ahora de un gran esfuerzo de todas las administraciones", observó el responsable de Nueva Canarias.

El jefe del Ejecutivo estatal, continuó, tiene que "terminar con el conflicto y deudas" en materia de carreteras. Detalló que, gracias al acuerdo de investidura suscrito con NC, el Archipiélago ha recuperado 300 millones de euros, en los ejercicios económicos de 2021 y 2022, de los 1.000 millones adeudados por la Administración del Estado.

Indicó que faltan por pagar a la comunidad 254 millones de euros en 2023 además de que, "aún no se ha logrado encauzar", la adenda al convenio vigente de 2018 a 2027 por una cuantía de 437 millones de euros. "Son recursos a los que tenemos derecho y no pensamos renunciar", avisó Román Rodríguez.

En el mismo sentido se posicionó con la financiación de los proyectos de los trenes de Gran Canaria y el Sur de Tenerife a través de su inclusión en el plan ferroviario estatal. Una demanda que, como recalcó el presidente de NC, ha sido apoyada por la práctica unanimidad del Parlamento, del Congreso de los Diputados y los cabildos.

Los compromisos "incompletos" del Régimen Económico y Fiscal (REF) será otra de las líneas de trabajo que los canaristas progresistas intensificarán. Se refirió a la materialización de la Reserva de Inversiones en 2022, la restitución del comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC) y la devolución de los cinco millones de euros del IGIC para los hoteleros afectados por la quiebra de Thomas Cook. Román Rodríguez denunció la "cerril" oposición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a viabilizar estos asuntos.

V Congreso

El líder de NC confirmó que el V Congreso se celebrará definitivamente los próximos 8 y 9 de abril, en Las Palmas de Gran Canaria, donde participarán unos 300 compromisarios que debatirán y votarán una ponencia política y otra de estatutos además de una decena de resoluciones de coyuntura. Desde la lucha contra la extrema derecha pasado por el rechazo a la guerra de Ucrania, los movimientos migratorios, la juventud y la defensa de la igualdad, entre los principales.

Los canaristas progresistas invitarán a otras organizaciones políticas nacionalistas del Estado así como a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales con implantación en Canarias excepto la extrema derecha.

Diecisiete años después y, en la misma ciudad que vio nacer a esta formación política, NC redoblará, en su quinto cónclave, el compromiso con la gente de las islas para construir una Canarias "más justa, democrática, solidaria, libre y próspera", enfatizó Román Rodríguez.