Jesús Ramos, ASG, destaca que la subida del salario mínimo contribuirá a la reactivación económica

"La subida del salario mínimo interprofesional, acordado entre el Gobierno de España y los sindicatos, que se ha aprobado de forma retroactiva a 1 de enero del 2022, a nuestro grupo parlamentario le parece una medida justa", destacó Ramos en su intervención, en la que también señaló que esta decisión está en sintonía con la recientemente aprobada reforma laboral "que va encaminada a rebajar el nivel de precariedad laboral y, sobre todo, salarial que hay en nuestro país", afirmó.

A juicio del diputado autonómico por la isla de La Gomera, se trata de "una medida valiente del ejecutivo estatal", pero lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo previo con los empresarios para evitar consecuencias como las experimentadas con la anterior subida, donde la situación de precariedad económica llevó a muchas empresas a despedir a parte de su plantilla, "por lo que esperamos que esta adaptación no se cobre una factura social, algo en lo que confiamos ya que el incremento es de 35 euros al mes, a diferencia de la importante subida que se experimentó anteriormente, cuando se pasó de 700 euros a más de 900 euros mensuales", añadió.

Ramos puso en valor esta medida puesto que permitirá que "quien menos tiene pueda adquirir más capacidad de ahorro o de consumo y beneficiará a 1,8 millones de trabajadores en nuestro país y, en Canarias, a decenas de miles de personas". Además, el diputado confió en que no sea el último avance que se produzca en esta materia y se lleve a cabo una subida más importante en 2023.

"Hay muchos trabajadores en nuestro país que, al estar subcontratados o depender de una empresa de trabajo temporal, aún no reciben un salario cercano al mínimo interprofesional, y esto se permite y no se controla, a pesar de que estos trabajadores y trabajadoras hacen luego una jornada laboral igual a la de 40 horas, por no decir que a veces es superior", dijo. "Debemos empezar a remediar esta situación, comenzando por las propias administraciones públicas que muchas veces contratamos estos servicios externos, pero que luego no hacemos nada por controlar que se cumplan los derechos laborales de estas personas", concluyó.