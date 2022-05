El PP analiza la situación de los municipios rurales de Canarias

Durante la clausura del acto, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, manifestó la "preocupación" del partido por la situación de los municipios rurales del Archipiélago. "Por eso realizamos una jornada como esta, para escuchar a quienes verdaderamente trabajan y viven en estos puntos tan olvidados de nuestra geografía", indicó.

Para el líder de los populares canarios, "es vital apostar por el sector primario, por la agricultura y la ganadería, por poner en marcha medidas que puedan potenciar estas actividades; sin olvidar la necesidad de invertir en los servicios. No atiende a ninguna lógica que aún existan pagos en nuestra geografía en los que la conectividad es deficiente o no existe; y no solamente la terrestre, también la que enmarca el desarrollo de nuevas tecnologías".

En este sentido, Manuel Domínguez indicó que "tenemos muchas asignaturas pendientes en el ámbito rural canario. Es inconcebible que no exista cobertura telefónica, se cierren escuelas o no se invierta en el desarrollo empresarial y económico de estos municipios. Existe una clara deficiencia en la prestación de servicios y ello revierten en la población. En el PP entendemos que sin población no hay desarrollo, y sin actividad comercial no habrá población. Ese círculo vicioso es sumamente peligroso para los municipios rurales", señaló.

El presidente de los populares en las Islas hizo un llamamiento a todas las administraciones supramunicipales: "estamos obligados a hacer un verdadero esfuerzo para la supervivencia de nuestros municipios rurales. Canarias es rural, nuestras costumbres, tradiciones e historia están vinculadas al mundo rural y no podemos obviar nuestra idiosincrasia", concluyó.

El foro, que fue inaugurado por el secretario general autonómico de los populares y presidente de la organización en Gran Canaria, Poli Suárez contó con la participación de los alcaldes populares de los municipios de Artenara (Jesús Díaz), Valleseco (Dámaso Arencibia), Santa Brígida (Miguel Jorge Blanco), Moya (Raúl Afonso); junto q los tenientes de alcalde de Santa Lucía de Tirajana (Marcos Rufo) y Arucas (Sebastián Guerra), que intervinieron en la mesa "Gestión Pública", moderada por el diputado autonómico Jacob Qadri.

La segunda mesa, "Acciones Ciudadanas"; moderada por la concejala del PP en el Ayuntamiento de Moya, Lucía Rodríguez, contó con las intervenciones de Serafina Suárez (presidenta de AIDER y propietaria de Tejeda Ruralia), Macarena del Rosario (representante de ASAGA), María del Carmen Pérez (representante de CERES Canarias), Miqueas Sánchez (presidente de la Asociación de Comerciantes de Artenara), Óscar Torres (jefe de Ventas de Telefónica), Lorena Benítez (directora del CEIP Manuel Balbuena Pedraza), y César Santana (propietario de Casa Cueva Paquito).