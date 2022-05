Vidina Espino advierte que la demora para reconocer la discapacidad supone un deterioro en las condiciones de vida de las personas

Canarias/ La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento, Vidina Espino, ha advertido que la demora en la valoración de la discapacidad, que en Canarias se encuentra ya en 18 meses de media, está provocando que las personas afectadas sufran un deterioro en sus condiciones de vida y, en muchos casos, también discriminación, ya que al no tener reconocida la discapacidad no pueden acceder a prestaciones, becas específicas e incluso a puestos de trabajo. Además, en el caso de los menores, al no recibir una atención temprana tienen dificultades en su desarrollo.