Rodríguez reclama que Canarias quede excluida de los costes de la descarbonización de la UE en transportes

Durante la rueda de prensa para la presentación de la asamblea anual de la Alianza Libre Europea (ALE) que se desarrollará desde el jueves y el sábado próximos, en Las Palmas de Gran Canaria, con la presidenta de la ALE, Lorena López de Lacalle; el presidente de NC se refirió al Objetivo 55 para la reducción de las emisiones en, al menos el 55 %, que la UE se ha fijado para 2030, en concreto a los costes del carbono en el transporte.Román Rodríguez, tras ratificar el apoyo de NC a la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, advirtió de que "no se puede endosar" a territorios, como las RUP, los costes de la descarbonización en materia de transportes porque la vida "se haría imposible".Aunque Canarias tiene una excepción para el transporte aéreo, el dirigente de los canaristas progresistas hizo un llamamiento para lograr que sea "permanente y que se traslade también" al tránsito marítimo. Rodríguez insistió en que el futuro del Archipiélago, con más de dos millones de habitantes y 15 millones de visitantes, será "inviable" si el coste del carbono, que representa la movilidad aérea y marítima, se endosa a los territorios ultraperiféricos.Compensaciones de la Unión a las islas por la dependencia de este tipo de tránsitos y responsabilidad a la sociedad canaria para hacer un esfuerzo en sus actividades para lograr el objetivo de la descarbonización fueron los dos planteamientos esbozados por el responsable nacionalista.Es una de las "grandes tareas" del Objetivo 55 que Canarias y el resto de las RUP tendrán que trabajar y que Román Rodríguez abordó la semana pasada en la agenda desarrollada en Bruselas como vicepresidente y consejero canario de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos.Una agenda que también incluyó el establecimiento, previsto para 2024, del mínimo del 15% del impuesto de Sociedades para las transnacionales o empresas con una facturación superior a 750 millones de euros. Una propuesta, acordada por la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) que NC defiende para su implantación a nivel global pero que "echamos de menos" que España "hubiera reclamado" una excepcionalidad para Canarias.Se trata de que las entidades con facturaciones mayores a 750 millones de euros que operan e inviertan sus beneficios en la comunidad se puedan acoger a los incentivos fiscales canarios. Afecta al fuero, al sistema singular fiscal de las islas, que Bruselas siempre ha respetado como un "hecho diferencial", un derecho "consolidado que no se debe permitir que se modifique", avisó.Con la mirada puesta en 2024 y en los dos años posteriores que tendrán los estados miembros de la UE para trasponer la directiva, Román Rodríguez dijo que Canarias va a "pelear" por mantener sus derechos como defiende, por unanimidad, el Parlamento y el Gobierno de progreso."Reclamamos" que el Ejecutivo estatal cumpla con el "deber de defender nuestras singularidades" y que los eurodiputados canarios hagan lo propio. Es una propuesta que no distorsiona el mercado de la Unión y en la que caben las modulaciones, afirmó el presidente de NC.Román Rodríguez demandó a Bruselas una política más activa en materia migratoria y de asilo y al Ejecutivo estatal, la presencia de Canarias en las próximas negociaciones bilaterales hispano-marroquíes, en los asuntos que competen al Archipiélago con la excepción de la XX reunión del Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones, celebrada la semana pasada en Rabat entre los ministerios de Interior de ambos países.Se refirió, en concreto, a la delimitación de las aguas canarias y del reino alauita. "Estamos totalmente concernidos porque es nuestra frontera", subrayó. Sin tocar el Sáhara Occidental en estas negociaciones, el líder de los canaristas progresistas dijo que "estaremos", como en 2007 participó Canarias de la única reunión celebrada hasta el momento, para fijar la frontera marítima con el reino alauita.En este contexto, aludió a la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a las islas antes del próximo 30 de mayo. Una cita en la que aseguró que se informará sobre el giro del presidente, Pedro Sánchez, al apoyar el plan autonomista de Marruecos para el Sáhara Occidental, que en NC "no compartimos".Avaló, con carácter general, la nueva estrategia para las RUP que la Comisión Europea presentó el pasado martes para centrarse en el papel a desarrollar, por las islas, en el nuevo programa Interrreg-MAC (Madeira, Azores, Canarias), que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2027.Se detuvo, en especial, en los procesos de cooperación entre las regiones macaronésicas participantes del proyecto y los países africanos asociados. Observó la responsabilidad que vuelve a asumir el Archipiélago como autoridad de gestión y control de un plan que además pretende contribuir al desarrollo económico, social y cultural de los países implicados. Planteó la posibilidad de establecer sinergias entre el programa Interreg y el fondo europeo de cooperación para ayudar al codesarrollo de estos países.AsambleaCon respecto a la asamblea anual de la Alianza Libre Europea, afirmó que Nueva Canarias pertenece a este partido, que cuenta con 10 representantes en el Parlamento Europeo, desde 2013. Integrada la ALE por 40 organizaciones políticas nacionalistas, regionalistas y autonomistas de 19 estados miembros y con responsabilidades gubernamentales en Escocia, Córcega, Catalunya, Valencia, Baleares y Canarias, entre otros; el presidente de NC arropó la celebración de este encuentro de trabajo de una organización que apoya los valores de una UE, aún en construcción.Durante tres días, Rodríguez explicó que Nueva Canarias participará activamente, desde el primer día de la asamblea general del próximo jueves, que se abrirá con una conferencia abierta sobre el Sáhara Occidental en el que intervendrá el secretario de Organización, Carmelo Ramírez, junto a otros responsables de la República Árabe Saharaui Democrática.También contribuirá el Gobierno de Canarias con la participación, en la misma jornada por la tarde, del asesor de Vicepresidencia en materia migratoria, Txema Santana, y el próximo sábado por la mañana, en la jornada de clausura, con un debate sobre el transporte sostenible.

Entre estas políticas, el vicepresidente situó el paquete de medidas denominado Objetivo 55 para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización, del que dijo que Canarias debe quedar fuera de la imputación de precios a la importación por CO2, "puesto que en nuestro caso no tenemos otra opción que importar todo a través de vía marítima y aérea".

Rodríguez recordó que Canarias está fuera del comercio en el caso del transporte aéreo y que es razonable que también lo esté en el caso del transporte por vía marítima, puesto que las condiciones de partida son exactamente las mismas.

Por qué «Objetivo 55»?

La expresión «Objetivo 55» remite al objetivo de reducción de las emisiones en al menos el 55 % que la UE se ha fijado para 2030. El paquete de medidas propuesto tiene por objeto adaptar la legislación de la UE al objetivo de 2030.