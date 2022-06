Vidina Espino pide al Gobierno que no siga trabajando de espalda a los palmeros y que les deje participar en la reconstrucción

Espino ha votado a favor del decreto que hoy se ha debatido en el Pleno del Parlamento y que amplía las medidas que se aplican al sector del plátano al resto de cultivos afectados por la erupción. Se trata de cultivos como los viñedos o los aguacates del que viven muchas familias y a los que el Gobierno había dejado olvidados.

Este decreto modifica el anterior de octubre de 2021 y extiende la aplicación de medidas a todas las personas titulares de explotaciones agrícolas asociadas a organizaciones de productores de frutas y hortalizas y otras entidades asociativas agrarias. "Han tardado ustedes ocho meses en corregir este error, este abandono que han sufrido el resto de cultivos", ha señalado la diputada.

También ha reprochado que incluso con el plátano "llegan tarde" porque no fue hasta el pasado mes de abril cuando el Gobierno encargó la realización del estudio de viabilidad para la reposición de los cultivos de platanera". El plazo del estudio es de ocho meses, por lo que no será casi hasta el año que viene cuando se sabrá si es posible la reposición o no de los cultivos de platanera, ha explicado la portavoz.

En la visita que la diputada realizó a finales de enero a la isla de La Palma se comprometió a dar voz a los afectados y es lo que ha venido haciendo desde entonces llevando sus demandas a la Cámara regional. También ha dejado claro que el Gobierno cuenta con su unidad política pero no con un pacto de silencio.