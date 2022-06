NC defiende un impuesto a las eléctricas por los beneficios "caídos del cielo"

Canarias/ Campos indica que el 96% de los canarios tienen IGIC cero al consumo y aboga por decisiones complementarias para contener el alza continuada de los precios.

Nueva Canarias (NC) mantiene la necesidad de fijar un impuesto a las eléctricas para redistribuir los "indecentes" beneficios "caídos del cielo", consecuencia de la tendencia alcista récord de los precios de la electricidad durante el último año. El portavoz de NC, Luis Campos, abogó además por medidas complementarias, en una situación extraordinaria como la actual, como la fijación de unos precios máximos y una política pública decidida a favor del desarrollo de las energías renovables.



Luis Campos afirmó que la reducción del IVA de la luz al 5% no va a tener impacto alguno en la factura de los canarios ya que, en las islas, el 96% de los consumidores se beneficia del Impuesto General Indirecto (IGIC) cero al consumo mientras que el resto tiene un tipo del 3%.

Nueva Canarias mantiene que el encarecimiento continuado de los precios de la electricidad, que comprometen las rentas familiares, empresariales y la recuperación económica y que ha contribuido al aumento de la inflación; no puede atacarse solo con rebajas tributarias puntuales.

Para que sean efectivas a nivel del Estado, sostuvo que tienen que complementarse con otro tipo de decisiones, como el establecimiento de un impuesto a las eléctricas, cuyos beneficios no han parado de crecer hasta alcanzar niveles nunca antes conocidos. "Ha llegado el momento" de que contribuyan a paliar el empobrecimiento de las rentas familiares, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, principalmente; según el dirigente de los canaristas progresistas.

En situaciones extraordinarias como la actual, en opinión de NC, se deben adoptar decisiones singulares. De ahí que la fijación de precios máximos para todos los estados miembros mientras dure esta crítica situación es otra de las medidas defendidas por Campos. Si España y Portugal lograron "acertadamente" limitar el precio del gas, el portavoz nacionalista cree que se puede dar una nueva batalla para adoptar una iniciativa que ayudaría a toda la sociedad.

Todo ello combinado, desde las administraciones públicas, con una política "decidida" de impulso de las energías renovables. Proyectos del Cabildo de Gran Canaria, como la central hidroeléctrica de Chira-Soria, las ayudas económicas para la revolución de las azoteas (promoción de energía solar para el autoconsumo en hogares, pequeños empresarios y asociaciones sin ánimo de lucro) y la implantación de molinos de viento y placas fotovoltaicas en las sedes de la institución insular; son ejemplos en la lucha contra el cambio climático y para el abaratamiento de los costes de la electricidad.

