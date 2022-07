NC pide mesura a los cabildos ante la puja abierta para albergar la Agencia Europea del Turismo

Canarias/ Esther González prioriza que el Gobierno de Pedro Sánchez garantice la presentación de la candidatura en Bruselas antes de las próximas elecciones.

La portavoz económica de Nueva Canarias (NC), Esther González, pidió hoy "mesura" a los cabildos ante la puja abierta para albergar la futura Agencia Europea del Turismo. González priorizó que el Gobierno de Pedro Sánchez garantice la presentación de la candidatura en Bruselas antes de las próximas elecciones generales. La parlamentaria del grupo canarista progresista observó que, en el mejor de los escenarios temporales, este nuevo organismo europeo para el turismo sostenible comenzará a tomar forma con el próximo presupuesto de la Unión, el Marco Financiero Plurianual para el periodo de 2028 a 2034.



Canarias tiene" todas las condiciones, características, conocimientos y experiencia" como para ser la sede de esta nueva agencia, según Esther González. Pero "lo que es innecesario es la subasta" en la que han entrado los cabildos, tal y como cuestionó, desde que Gran Canaria, a finales del pasado mes de mayo, aprobara por unanimidad promover la candidatura de la isla.

A continuación, añadió, hizo lo propio Tenerife. Después Fuerteventura y ahora el PP en la oposición critica a la Presidencia de Lanzarote por no haber seguido el mismo camino, relató Esther González.

Para la portavoz económica del grupo nacionalista progresista, "lo que hay que priorizar" es que se garantice que el gabinete de Sánchez presente la solicitud antes de las próximas elecciones generales, "sean cuando sean". Una vez asegurado el primer requisito, explicó que España y también el Ejecutivo canario, como Región Ultraperiférica (RUP), tendrán que moverse para lograr los apoyos del 50 por ciento más uno de los estados miembros.

En paralelo, Canarias debe armar el expediente de la candidatura y tiene que ser un trabajo "impecable para evitar" que las autoridades europeas "echen para atrás nuestra propuesta" o, en su caso, competir con "solvencia" con "ciudades, que no islas", de otro Estado miembro.

Hizo hincapié en que las exigencias europeas piden un municipio como sede. De ahí que, en su opinión, el Ejecutivo canario deba trabajar con los ayuntamientos para decidir la mejor ubicación.

Insistió Esther González al solicitar "mesura" a los cabildos porque además el actual Marco Presupuestario Plurianual de 2021 a 2027 no contempla partida alguna para poner en marcha esta nueva corporación. Consideró que, como pronto, a partir de 2028, y con unos nuevos presupuestos en vigor, es cuando se contará con la financiación precisa para que la Agencia Europea del Turismo comience a ser una realidad.

El Parlamento europeo mandató a la Comisión que incluya, en los próximos presupuestos, dotación suficiente para la elaboración de la ficha financiera de la nueva agencia, explicó la parlamentaria de Nueva Canarias.

Estos planteamientos serán defendidos pasado mañana miércoles en una comisión parlamentaria, a través de una pregunta oral al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Esther González invitó a cabildos y al resto de instituciones y administraciones públicas canarias a centrarse en abordar las consecuencias de la "imparable" escalada ascendente de la inflación sobre la economía, las rentas familiares y empresariales, cada vez más empobrecidas por el encarecimiento de los precios.