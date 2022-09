CC de Tenerife defiende la gratuidad del transporte público y critica que para el PSOE y Pedro Sánchez "los canarios valgan la mitad"

Tenerife/ Los nacionalistas tinerfeños lamentan que Ángel Víctor Torres y Pedro Martín no defiendan los intereses de los ciudadanos al "callarse y claudicar ante sus jefes al no exigir el mismo trato que en el resto de España".

José Manuel Bermúdez exige a los ayuntamientos socialistas que "levanten la voz y tomen medidas ante esta falta de respeto a los tinerfeños y los canarios"

Jonathan Domínguez anuncia que llevarán una moción al pleno para exigir la gratuidad total del transporte en La Laguna y lamenta que Luis Yeray "solo haya vendido humo"

Lunes 5 de septiembre de 2022.-

Coalición Canaria de Tenerife acusó hoy a los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres de "ningunear" a los ciudadanos de Canarias tras la puesta en marcha de las medidas de apoyo al transporte público terrestre del Estado que permite desde el pasado jueves a los ciudadanos de Península y Baleares viajar gratis en tren y obliga a los canarios a abonar el 50% en los desplazamientos de guaguas y tranvía.

La diputada nacionalista y secretaria de Organización de CC de Tenerife, Rosa Dávila; el portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el portavoz de CC en La Laguna, Jonathan Domínguez, aseguraron hoy que "para el PSOE y para Pedro Sánchez, los canarios valemos la mitad" y mientras tanto, "ni Ángel Víctor Torres ni Pedro Martín son capaces de defender los intereses de esta isla y del Archipiélago".

Dávila anunció que la formación nacionalista presentará varias iniciativas a todos los niveles institucionales para "liderar una reivindicación que es justa para todos los canarios y canarias, para todos los tinerfeños y tinerfeñas, como es que el transporte público sea gratis al igual que lo es en la Península y Baleares".

"Si Ángel Víctor Torres y Pedro Martín han bajado los brazos, nosotros no lo vamos a hacer. Seguiremos luchando y peleando por una bonificación del 100% de guaguas y tranvía en la isla, tal y como si han hecho otros cabildos en el Archipiélago", resaltó la diputada nacionalista.

En este sentido, Dávila lamentó que "con la actual incertidumbre económica, con las actuales tasas de paro, con la precariedad laboral, con el paro juvenil y con los sueldos por debajo de la media española y con el alza de los precios debido a la inflación, no entendemos que el Gobierno de Pedro Sánchez nos trate como ciudadanos de segunda".

Además, recordó que "mientras que para el resto de España hay un decreto, para Canarias sólo se ha firmado un mero acuerdo de intenciones. La falta de autoridad y debilidad de Ángel Víctor Torres frente a su jefe, Pedro Sánchez, nos coloca ante un agravio sin precedentes".

La diputada por Tenerife aseguró además que "en la isla, con el colapso del transporte que existe, el Cabildo insular no debería dejar pasar esta oportunidad para apostar por el transporte público colectivo, y más cuando el coste de la gratuidad total sería de unos 12 millones de euros, y más teniendo en cuenta que el Cabildo dejó de gastar el año pasado 170 millones de euros, y otros 170 millones en 2020. Además, estos 12 millones de euros sería una cantidad ridícula dentro del Presupuesto General del Estado".

"Le exigimos al PSOE de Canarias y de Tenerife que no claudique ante sus jefes de Madrid y defienda a los tinerfeños y a los canarios", sentenció Dávila.

Por su parte, el portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, acusó al presidente insular, Pedro Martín, de "no defender los intereses de los y las tinerfeñas" con este asunto. "La falta de iniciativa y la falta de acción en el Gobierno insular es evidente; somos la oposición los que proponemos soluciones", advirtió Alonso, que recordó además que esta situación ocurre "con una huelga de Titsa que se producirá en breve".

"En vergonzoso ver como un presidente de Tenerife no alza la voz contra este tipo de decisiones, y simplemente adopta la postura del silencio para no enfadar a sus jefes", lamentó el portavoz nacionalista en el Cabildo.

Además, exigió a Pedro Martín que cumpla el acuerdo plenario adoptado recientemente por el que, a iniciativa de CC, se acordó exigir al Estado la bonificación del 100% de guaguas y tranvía en Tenerife. "El Cabildo aprobó un acuerdo para reclamar lo que es justo y Pedro Martín no quiere cumplirlo. Está traicionando a los tinerfeños", criticó.

"Vamos a seguir insistiendo en que se cumpla este acuerdo, además de seguir planteando iniciativas, como que se aplique la gratuidad al transporte de los escolares y sobre las personas que asisten al médico", avanzó Alonso.

"Queremos el mismo trato que en el resto del territorio nacional. Los canarios no valemos la mitad; valemos, al menos, lo mismo que el resto de ciudadanos españoles. Y si hay gratuidad allí, tiene que haberla aquí", sentenció.

Apuesta por el transporte en Santa Cruz

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, resaltó la apuesta que el Ayuntamiento capitalino hace del transporte público. "Invertimos en torno a 12 millones de euro anuales en transporto público y estamos invirtiendo en la adquisición de 67 guaguas con una inversión de 30 millones de euros", destacó.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y secretario de Política insular de CC de Tenerife criticó además que en el peor momento de incertidumbre "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a fallar a los canarios. Vuelve a fallar con un decreto de ahorro energético que no tiene en cuenta las especificidades de las Islas, no hay gas, no hay calefacción, y con unas ayudas al transporte que son injustas con la población de las Islas. Esta traición la hace con la connivencia del Ángel Víctor Torres, de Pedro Martín y de quienes siendo socialistas están en las administraciones locales, como es el caso de Patricia Hernández en Santa Cruz".

"Mientras quienes tenemos responsabilidades de Gobierno tratamos de rebajar impuestos, de proponer medidas que incentiven el consumo y el empleo, en un Archipiélago en el que sus familias sufren con más crueldad la crisis económica, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue castigando a quienes peor lo pasan. Los ciudadanos de Canarias no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda", aseveró.

"Echamos en falta desde los Ayuntamientos que el partido socialista de Canarias y de Tenerife levante la voz contra esta falta de respeto, están callados mientras se vuelven a atacar a la ciudadanía de las Islas", criticó Bermúdez.

Para el portavoz de Coalición Canaria en La Laguna y candidato nacionalista a la Alcaldía lagunera para las elecciones de 2023, Jonathan Domínguez, lamentó que en el municipio "tengamos un alcalde que lo único que ha hecho es vender humo".

"A principios del pasado mes de agosto, Luis Yeray Gutiérrez salía en los medios de comunicación para decir que pedía que el tranvía fuera incluido en la bonificación al transporte, que los vecinos y vecinas de la zona metropolitana percibieran las mismas ayudas que la ciudadanía del territorio peninsular con las subvenciones del transporte ferroviario. Pero todo ha quedado, como he dicho, en humo porque en La Laguna lo que hay es un alcalde de foto, porque ni siquiera ha adoptado acciones para mejorar el transporte público en el municipio haciendo uso de sus propias competencias en materia de transportes", criticó el portavoz nacionalista.

Domínguez recordó que antes de finalizar el pasado mandato, Coalición Canaria "dejó preparada para la firma un convenio con el Cabildo que permitía que el Ayuntamiento pasaba a sumarse como propietario de la empresa insular TITSA, facilitando herramientas para la mejora de la prestación del servicio en el municipio, es decir, el transporte de guaguas urbano. Pero Luis Yeray Gutiérrez no ha hecho o no ha sabido hacer uso de esta ventaja, pues ni ha mejorado las líneas urbanas, no ha hecho planes de refuerzo durante el verano en las líneas que llevan a las zonas de baño y tampoco ahora con la vuelta a las clases en el transporte público donde se mueven miles de estudiantes a diario".

Lo único que estamos viendo "es a un alcalde que se conforma, a un alcalde que sigue plegado a los dictados de Madrid, que dice que va a pedir pero que luego es incapaz de exigir a su partido, a sus jefes, que se trate a los laguneros, a los tinerfeños de forma igual que al resto de España, a un alcalde que no hace su trabajo que no es otro que exigir la igual de trato para sus ciudadanos y que se financie al 100% el transporte público en las guaguas urbanas y el tranvía", lamentó.

Por ello, el candidato de CC a La Laguna anunció que su grupo municipal llevará para el Pleno de La Laguna, que se celebra el jueves 8 de septiembre, una moción "a la que espera que el grupo de Gobierno, por coherencia con la ciudadanía, apoye. Una moción en la que se pide instar al Cabildo Insular de Tenerife para que los bonos para uso recurrente de TITSA y de MTSA sean gratuitos y con las mismas condiciones, en cuanto a uso y gestión ofrece el Estado al resto de ciudadanos del país".

Además, "reclamaremos al Gobierno de Canarias y este, a su vez, exija al Estado, una compensación económica por el coste de ofrecer a nuestros ciudadanos esta ayuda; ampliar la gratuidad de los bonos de uso recurrente para estudiantes universitarios, pacientes de los hospitales de referencia y a mayores de 65 años durante, todo el año 2023, con el fin de promover el uso del transporte público frente al privado; y que el Estado de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias que permita mantener el descuento de al menos 50% al transporte público de pasajeros a partir de enero de 2023", avanzó Jonathan Domínguez.

En La Laguna contamos con más de 20 IES, más de 30 colegios públicos y privados y las diversas facultades de la Universidad de La Laguna, todo un colectivo que inicia el curso más caro de la historia. Tenemos a un alcalde que se ha escondido, porque sus jefes lo han mandado a callar, y que en tres años de gobierno no ha mejorado el servicio en el municipio", sentenció.