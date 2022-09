NC propone que el Gobierno invierta la mayor recaudación tributaria en los gastos sobrevenidos

Canarias/ González dice que son necesarios ante el aumento de los precios de los bienes, servicios y para reforzar la sanidad, educación, los servicios sociales y La Palma.

Nueva Canarias (NC) defenderá que el Gobierno invierta la mayor recaudación tributaria, por el efecto de una "desbocada" inflación y por la reactivación económica, en los gastos sobrevenidos y no previstos en la ley de presupuestos de 2022 en vigor, aprobada a finales del pasado año. La portavoz económica de NC en el Parlamento, Esther González, sostendrá, en el primer pleno del nuevo curso político, que el 42% de los ingresos extraordinarios del REF que pertenecen al Ejecutivo son "necesarios e imprescindibles" para que el "mayor consumidor" de bienes y servicios de la comunidad pague el aumento de los precios de los bienes, los suministros y mantenga los servicios extraordinarios sanitarios, educativos y sociales decididos durante la pandemia. También para financiar las ayudas a los ganaderos, a los afectados por la erupción volcánica y para la reconstrucción de La Palma.



Esther González expondrá este planteamiento en la sesión de control al Gobierno del próximo lunes, a través de una pregunta al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. La parlamentaria de NC afirmará que el Gobierno tiene la "necesidad del 42% que a la que tiene derecho" de la recaudación acumulada del bloque REF, cuya principal figura es el Impuesto General Indirecto (IGIC).

Tras observar que, con carácter general, el aumento de la recaudación en relación a la previsión presupuestaria se aproxima al 8%, la diputada de NC hizo hincapié en que este aumento "no se quedará inmovilizado" en las arcas canarias.

González aseguró que servirá para hacer frente a "todos los gastos extras, sobrevenidos y no previstos" en las cuentas en vigor. Una parte, añadió, para que el "mayor consumidor" de bienes y servicios de la comunidad y "como cualquier canario y empresa" de las islas, afronte las consecuencias del imparable aumento de la inflación, es decir, de la subida de los precios de los bienes y los servicios prestados. Desde las facturas de la luz pasando por los materiales necesarios en los proyectos de construcción de viviendas y carreteras, entre otros; según citó la portavoz económica.

Con independencia del 58% restante de los ingresos provenientes de los impuestos del REF (IGIC, Matriculaciones y el Arbitrio a la Importación y la Entrega de Mercancías) que son propiedad de los ayuntamientos y los cabildos, Esther González indicó que el Ejecutivo decidió mantener, este año, el mismo nivel de servicios extraordinarios en sanidad a pesar de no disponer de los fondos Covid.

Se refería a los 7.000 nuevos sanitarios contratados y la misma reflexión extendió a los esfuerzos realizados en materia educativa, para ayudar a las familias más desfavorecidas, a los ganaderos, dinamizar los sectores económicos y cubrir las nuevas ayudas concedidas a los afectados por la erupción volcánica y la reconstrucción de La Palma. La diputada de NC subrayó que la recaudación extraordinaria, lograda durante 2022, también debe servir para reforzar este esfuerzo dirigido a la ciudadanía.