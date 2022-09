Vidina Espino denuncia la inacción del Gobierno de Torres y reclama medidas que den respuesta a las familias canarias

Para la diputada, las medidas de Sánchez "son totalmente ineficaces, inútiles e insuficientes para Canarias" porque ha recordado que "aquí no tenemos gas, ni tenemos trenes" y, con respecto a las guaguas, a las que el presidente se ha negado a bonificar hasta el 100%, dejan a Canarias como la única comunidad de España que no tiene viajes gratis en el transporte público. El presidente de España trata a los canarios y canarias "como ciudadanos de segunda".

Y mientras el Gobierno de Torres sigue a la espera, "miles de familias sufren cada día más dificultades para llegar a fin de mes, especialmente en este inicio de septiembre, en el que muchas ya han visto cómo sus ingresos han desaparecido de la cuenta porque tienen que afrontar numerosos gastos, entre ellos la vuelta al colegio. La diputada ha vuelto a recordar la propuesta que presentó antes del verano donde reclama una tarjeta monedero de 100 euros por hijo para hacer frente a la compra del material escolar.

Otra medida que reclama, ahora que el Gobierno está preparando los presupuestos del año que viene, es el incremento, hasta duplicar, las deducciones fiscales en el IRPF a las familias. Actualmente, esto le cuesta al erario público solo 5 millones de euros y el Gobierno con más recursos de la historia tiene fondos suficientes para hacerlo. "El señor Rodríguez está presumiendo de que va a contar con 1000 millones más para el presupuesto del año que viene con lo que tiene margen suficiente para poner 10 millones de euros en deducciones fiscales para aliviar a las familias en el gasto de la educación de sus hijos", ha explicado Espino.

Espino ha lamentado la "insensibilidad absoluta" que ha demostrado el Gobierno de Canarias que ha preferido aprovechar agosto, un mes inhábil, para "trabajar y presentar una iniciativa destinada a asegurar el futuro de los expresidentes en lugar de trabajar en medidas que aseguren el presente de miles de canarios que no saben cómo llegar a fin de mes". Para la diputada, lo que han hecho es "registrar una ley para asegurarse de que cuando dejen el Gobierno van a poder tener asistente personal, coche oficial y hasta incluso un sueldo como reconocía el presidente Torres en una entrevista.

Esta falta de empatía con quien peor lo está pasando también se ha visto en la recaudación desproporcionada y disparatada que está haciendo el Gobierno a costa de que los canarios no puedan llenar la nevera, no se puedan comprar unas gafas, unos zapatos o los medicamentos que necesitan para sus tratamientos.

Recaudación excesiva

Espino ha calificado de "auténtico abuso" que la recaudación de los impuestos del REF, los que gestiona la comunidad autónoma, hayan aumentado, en los primeros seis meses del año, en más de un 50 % y ha ofrecido este dato: Del año 2020 al 2021, cuando se produce la vuelta a la normalidad y la reactivación económica, ese incremento fue del 8 por ciento. "En consecuencia, tenemos un Gobierno cada vez más rico y a unos ciudadanos cada vez más pobres".

La diputada ya ha adelantado que en el Pleno de la próxima semana le va a preguntar al Gobierno qué medidas van a tomar, si van a pasar de una vez a la acción para que se contemple medidas específicas para hacer frente a esta situación en Canarias "porque el Gobierno tiene impuestos propios y contamos con un régimen económico y fiscal propio, con lo que hay margen para actuar y no cruzarse de brazos.

Derechos Sociales

En el ámbito de los derechos sociales de las personas más vulnerables la diputada ha mostrado su preocupación por la nefasta gestión que se está haciendo de la ley de dependencia y ha denunciado "la trampa y el timo que le están haciendo a los canarios con esta ley, ofreciéndoles una ayuda de miseria para sacarlos del sistema y que no consten en la estadística, en lugar de dar ayudas dignas y prestar al dependiente el servicio que necesita para su cuidado".

En este sentido ha insistido en que se está precarizando la situación de la dependencia en las islas y ha recordado que siguen muriendo personas esperando por atención. Según datos del propio Ministerio de Derechos Sociales, desde el 1 de enero al 31 de julio de este año, en Canarias han fallecido 4.233 personas, 20 cada día.

También ha denunciado el atasco en la tramitación de las pensiones no contributivas. Se sigue esperando más de dos años. "Son ayudas que ya están reconocidas, son un derecho y ese derecho de las personas más vulnerables se está incumpliendo en un momento de gran dificultad económica.

Renta ciudadana

En este punto la diputada ha anunciado que ha comenzado este nuevo periodo de sesiones presentando 25 enmiendas a la ley de renta ciudadana. "Esta renta es un derecho que recoge nuestro nuevo estatuto de autonomía y creo que va ser la ley más importante para la vida de muchas personas que vamos a aprobar en este periodo de sesiones".

Espino ha explicado que, sin embargo, la ley planteada por el Gobierno está hecha a su medida no a la de los ciudadanos y por tanto "presenta muchas carencias que ella pretende mejorar con estas enmiendas, pensando en que realmente sea útil, efectiva y pueda paliar la pobreza y dar oportunidades para salir de ella.

Entre las medidas que ha presentado para corregir esta ley, la diputada propone eliminar la burocracia y que se recorte el plazo de cuatro a dos meses para dar respuesta; que el silencio administrativo no suponga que la solicitud de renta es desestimada, con lo que si el Gobierno no da respuesta al ciudadano en una situación de vulnerabilidad se vea como estimada; mayor transparencia y que se explique al ciudadano por qué es desfavorable; establecer mecanismos que garanticen que esta renta la reciban las familias en situación de vulnerabilidad; que no se tenga que solicitar el ingreso mínimo vital como paso previo, si no se cumplen los requisitos; en el caso de documentación, que la propia administración pueda obtenerla y que esto no sea motivo para denegar esta ayuda a quienes no lo hayan podido acreditar; y poner en valor la figura del trabajador social como especialista en la materia.

Sanidad

En materia sanitaria, Vidina Espino ha manifestado no entender el retraso en la ampliación del Materno Infantil de Gran Canaria, un compromiso que la propia diputada logró arrancar del presidente Torresen una sesión parlamentaria y que no ha cumplido. Por este motivo, pedirá explicaciones y seguirá trabajando "para que nuestros niños tengan instalaciones sanitarias en condiciones".

Tampoco entiende por qué no se han publicado las listas de espera sanitarias que deben salir cada seis meses. Las últimas publicadas son con los datos a 31 de diciembre. Cuando llegó este Gobierno se comprometió a publicarlas todos los meses pero no lo ha hecho. "Actualmente, no sabemos en qué situación está nuestra sanidad, si se ha mejorado o se ha empeorado con respecto a hace seis meses. Nos preocupa la falta de transparencia".