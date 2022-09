Vidina Espino reclama a Rodríguez que baje los impuestos y duplique las deducciones a las familias por gasto escolar

En el inicio del nuevo periodo de sesiones, Espino ha lamentado tener que estar sentada en unos sillones en los que el Parlamento ha gastado 100.000 euros y ha pedido disculpas a la ciudadanía por tener que sentarse en ellos. "No eran necesarios y me avergüenza este despilfarro con la situación tan difícil que están atravesando las familias canarias. Por eso ha insistido: "Le pido que en el presupuesto del año que viene se acabe de una vez con el gasto en lujos innecesarios y comilonas".

La diputada también ha reprochado a Rodríguez que, ante la difícil situación económica y social actual, su Gobierno haya recaudado en lo que va de año un 50 por ciento más, un aumento que se logra a costa del sufrimiento de las familias, los autónomos y las pequeñas empresas. Y mientras esto sucede, el consejero de Hacienda dice que no estamos mejor que antes de la crisis sino que estamos mejor que nunca. "Yo entiendo que cuando uno se sienta en un sillón de piel que ha costado 1200 euros pueda creerse que estamos mejor que nunca. Pero la realidad no es esa", le ha dejado claro.

Espino ha sido directa con el vicepresidente del Gobierno. "Dígale que están mejor a los mayores que esperan por la pensión no contributiva, a los palmeros aún sin casa, a los que buscan empleo, o a los que piden ayuda a las ONG para comer". En este punto, la diputada ha señalado que entiende que el presidente Torres y él mismo están ahora a "otras cosas más importantes para ellos" como es asegurar su futuro para tener, de por vida, coche oficial y una paga como expresidentes.

"Pensé que usted tendría la decencia de dimitir. No entiendo que siga como responsable del presupuesto de la comunidad autónoma" -le ha recriminado Espino. "Usted cree que su partido está por encima de las leyes, no las respeta". La diputada ha recordado que Nueva Canarias no presentó las cuentas, no adaptó sus estatutos a lo que marca la ley y, tras ser suspendidos, siguen burlando la ley". Tampoco entiende Espino cómo siguen usando la marca Nueva Canarias desafiando la ley de partidos.