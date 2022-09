Vidina Espino propone al Gobierno una batería de medidas para que los canarios puedan pagar sus facturas y llegar a fin de mes

Espino ha tachado de incoherente que este Gobierno no quiera bajar determinados impuestos y que se escude en que hay que mantener el bienestar de los ciudadanos y garantizar la financiación de las haciendas locales cuando, al mismo tiempo, mientras gobiernan, "no aprovechan todos los recursos, no invierten ni ejecutan las partidas que con tanto esfuerzo han salido de los bolsillos de los canarios".

En este sentido, la diputada ha recordado unas cifras. El pasado año, el Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar 670 millones de su presupuesto; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 130 millones; el Cabildo de Tenerife, 169 millones; el Cabildo de Gran Canaria tiene 400 millones en los bancos; y de los 133 millones para invertir en infraestructuras sanitarias, el Gobierno solo ha ejecutado el 12 % en los primeros seis meses de este año. El pasado 2021, dejó sin ejecutar el 70 %.

Para completar estos datos, Espino ha señalado que ayer se conocía que Canarias sigue a la cola de todas las comunidades autónomas en la ejecución de inversiones, tras haber ejecutado solo 90 céntimos de cada diez euros que hay para inversiones. "Que su gobierno tenga previsto un presupuesto de más de 10.000 millones para el próximo año no supone ninguna garantía para los ciudadanos de canarias", ha asegurado Espino.

La diputada ha recordado que la inflación en las Islas ya ronda el 10 % y no va a desaparecer a corto plazo. "Este Gobierno no puede seguir escondiendo la cabeza como si el problema no fuera con ustedes porque hay muchas familias que ya no pueden con el aumento de las hipotecas, con el precio de la cesta de la compra, ni con la subida de los combustibles".

Mientras miles de canarios tienen necesidades alimentarias que apenas pueden cubrir, ustedes se gastan el dinero en sillones de lujo, comilonas y coches oficiales eléctricos. Y siguen recaudando cada vez más, a costa de seguir exprimiendo a la gente. "Solo en los seis primeros meses de este año, la recaudación del IGIC ha aumentado en más de un 50 %", ha recordado. "Y mientras la Hacienda canaria recauda más y más y este Gobierno presume de tener más dinero disponible que nunca de fondos extraordinarios del Estado y de Europa, la pobreza y la exclusión social aumentan".

Medidas concretas

¿Dónde están sus soluciones para esta situación económica que están viviendo los canarios? Ha preguntado sin obtener respuesta, un Pleno más, del consejero de Hacienda, por lo que Espino ha decidido poner sobre la mesa un conjunto de medidas concretas que, de aplicarse por el Gobierno de Canarias, podrían tener un impacto positivo en los sectores más sensibles y ayudar a las familias y personas más vulnerables.

"Ustedes pueden deflactar los impuestos que están aplicando, quitar la carga de la inflación, con lo que en la práctica estarían compensando a los contribuyentes. Eso ya lo están haciendo otras autonomías", le ha explicado Espino al consejero. También "pueden aprobar una subvención autonómica directa al precio de la gasolina y del gasoil", ha señalado para recordar que la única ayuda que están recibiendo los ciudadanos canarios la haya aprobado el Gobierno de España y "esos 20 céntimos por litro se notan, aunque no son suficientes".

La diputada ha seguido relatando sus propuestas. "Pueden ustedes complementar con fondos propios para que los canarios disfruten de un bono gratuito para el transporte en guaguas y tranvía al igual que tienen los usuarios del resto del país en los trenes de cercanías". Una medida que ha sido injusta con Canarias que ha quedado excluida de la gratuidad en el transporte.

"Pueden compensar la inflación, deflactar el tramo autonómico del IRPF para que cuando los canarios hagan la declaración de la renta, les compensen lo que han pagado de más. Pueden aumentar las deducciones fiscales por los gastos sanitarios que se ven obligados a hacer los canarios y pueden duplicar las deducciones fiscales por los gastos escolares a las familias".

La diputada también se ha mostrado a favor de la propuesta de invertir el 5 % del PIB de Canarias en educación ya que, en esta legislatura, este Gobierno ha incrementado más el presupuesto de la Radiotelevisión Canaria que el de las universidades.

Tras exponer estas medidas concretas, la diputada ha asegurado que tiene pocas esperanzas en un gobierno que ha permitido que las ONG y el Banco de Alimentos de Canarias se esté enfrentando a una caída de sus recursos de más de un 40 % mientras se encuentran con un incremento de la demanda de alimentos por parte de miles de familias, "muchas de ellas incluso con un trabajo que no les da para llegar a fin de mes".

La diputada ha afirmado que cree en una política fiscal justa y progresiva que pague más el que más tiene pero que también pague menos el que menos tiene y ha reprochado a Rodríguez que "no está a lo que tiene que estar que es a plantear propuestas y medidas fiscales y presupuestarias que ayuden a la gente a llegar a fin de mes.

La realidad en la que está Rodríguez, ha lamentado Espino, es ver de dónde saca el dinero para pagar la multa de su difunto partido al Tribunal de Cuentas o ver cómo devolverle al Parlamento más de 120.000 euros que su grupo entregó a un partido que ya no existía. "Usted está a resolver todos los líos jurídicos y económicos que ustedes mismos han creado por su propia incompetencia", le ha recriminado al consejero de Hacienda que ha añadido que por eso "viene a este parlamento de vacío y sin propuestas para los canarios".

La diputada ha sido directa y, una vez más, le ha pedido a Rodríguez que dimita "por su propia dignidad" y que deje paso a otra persona que pueda gestionar y aportar medidas que resuelvan los problemas de la ciudadanía. "No puede pedir que se cumpla la ley cuando usted no la cumple".