Vidina Espino aclara a Santana que el negacionismo que practica no cambia la dura realidad de la dependencia en Canarias

Este hecho contrasta con la situación que vive la consejería que dirige Santana que cuenta con más presupuestos y más personal que nunca pero que, sin embargo, sigue funcionando mal. "No es un problema de medios humanos, ni de financiación. Estamos hablando de un desastre de gestión", ha afirmado la diputada que le ha recordado a la consejera que desde que comenzó la legislatura lleva prometiendo que se iban a ocupar de forma prioritaria de los más vulnerables y, un año tras otro, presumen de que se están ocupando de la gente.

"¿De qué gente? ¿De los más de 4000 canarios que han fallecido en los primeros seis meses de este año esperando por una atención que nunca llegó?", ha lamentado Espino que ha aportado otro dato: "En Canarias la demora en la resolución de los expedientes de Dependencia suma casi 100 días más".Para la diputada está claro que cambiar al director general de Podemos por una directora general del PSOE no ha mejorado la gestión sino que la ha empeorado. Tampoco ha servido cambiar el nombre de la Consejería. "Es solo propaganda".

Santana sigue escondiéndose detrás de la excusa que llevan utilizando hace tres años y medio de que están resolviendo expedientes de 2018 y 2019, la "herencia recibida", ha lamentado la diputada. "Aunque están ustedes intentando cuadrar las cifras a martillazos, haciendo incluso trampas y no respetando la Ley de Dependencia, dando ayudas de miseria a la gente, las cifras siguen sin cuadrar".

La diputada también se ha referido a la pobreza en Canarias y ha preguntado a la consejera qué respuesta le va a dar a las ONG, que están viendo cómo disminuyen sus recursos y aumenta la demanda de las familias en estos momentos. Por eso ha reclamado que se modifique y se mejore la ley de Renta Ciudadana que actualmente se está tramitando en el Parlamento y que "no es un regalo sino un derecho".

Espino ha aclarado que lo que el Gobierno ha presentado es una ley que lo que realmente dice es que si la administración no responde en cuatro meses, esa ayuda se da por denegada, por mucho que uno tenga derecho a ella. "Eso sígnica lo que han denunciado los trabajadores sociales y es que la ley nace muerta porque, teniendo en cuenta que ustedes tardan hasta dos años en responder a una solicitud de una prestación no contributiva, ¿cómo van a resolver en cuatro meses a la solicitud de la renta ciudadana". La diputada ha mostrado su esperanza en que Santana entre en razón y acepte las enmiendas a la ley.