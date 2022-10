CC llama a la movilización del nacionalismo para que Tenerife recupere el liderazgo perdido

Francisco Linares lanzó un mensaje: "Tenerife no está en venta. Y le digo al PSOE dos cosas muy claras: que no somos una colonia y que las elecciones no se ganan en los juzgados".

Coalición Canaria de Tenerife hizo este mediodía, en un encuentro insular ante más de 1.500 personas, una llamada a la movilización del nacionalismo para que "la isla y Canarias recupere el liderazgo perdido en estos años de gobierno del PSOE".

En un Magma de Adeje totalmente lleno y superando todas las expectativas iniciales, los nacionalistas tinerfeños alentaron a "recuperar la ilusión de una isla que se está quedando atrás y que ha perdido su posición de privilegio". Por eso, insistieron en que "necesitamos una Tenerife fuerte, nacionalista y con ganas de avanzar".

Ante afiliados, simpatizantes y cargos públicos de todos los municipios de la isla, los nacionalistas de Tenerife denunciaron que "tenemos un cabildo que no gestiona y un presidente insular que se pliega a los intereses del PSOE y no defiende a los tinerfeños y tinerfeñas, lo que ha provocado que Tenerife no tenga el poder de años anteriores". Ante esta situación, anunciaron que "vamos a recuperar la isla y el Cabildo para la gente, para las personas, porque Tenerife es lo primero".

Este encuentro insular de CC de Tenerife fue también el primer gran acto público de Fernando Clavijo tras ser elegido ayer viernes como candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Un acto en el que se aclamó la candidatura del secretario general nacional y senador ya que "será el próximo presidente de Canarias" como repitieron varios de los cargos públicos que intervinieron.

Clavijo aseguró que la responsabilidad de Coalición Canaria en las próximas elecciones "es recuperar la seriedad en la gestión, los proyectos y la ilusión", y advirtió que "la campaña va a ser dura y difícil. Todos van a ir a por nosotros, pero necesitamos generar esa ola de sentimiento canario, esa ola de ilusión para que no nos arrebaten lo que nos pertenece. Canarias se siente, se sufre y se ama".

"Somos el único partido de Canarias que ponemos los intereses de todos los canarios por encima de todo, no como otros. Queremos que nuestros mayores sean respetados y que nuestros jóvenes tengan oportunidades de futuro. Ese es el proyecto de CC", resaltó.

Por su parte, el secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, denunció que "Tenerife y Canarias han sido maltratadas. Pedro Sánchez que nos ha maltratado y hay dos personas que lo han consentido, Ángel Víctor Torres y Pedro Martín".

Linares recordó que "Tenerife está colapsada, triste, ensombrecida, sin proyectos. La isla está paralizada. Encima han dejado a nuestros abuelos en casa, y esto es una auténtica golfada". Además, insistió en que "tenemos una oportunidad histórica, pero no hemos ganado nada y van a intentar borrarnos".

"Tenerife no está en venta. Y le digo al PSOE dos cosas muy claras: que no somos una colonia y que las elecciones no se ganan en los juzgados, sino en las urnas. Estoy seguro que Fernando será otra vez presidente del Gobierno de Canarias", sentenció el secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife.

Por su parte, la diputada Ana Oramas resaltó, al ver el Magma repleto con más de 1.500 personas, que "aquí no vamos a ganar, vamos a arrasar". Además, insistió en que Coalición Canaria ha estado trabajando estos años, no como el PSOE que está de parranda".

Oramas, tras anunciar hace días su regreso a la política en la isla, destacó que "vengo a integrarme a un equipo, a trabajar con Fernando Clavijo, con Rosa Dávila, con todos los compañeros de Tenerife y de Canarias. Vengo a mi tierra porque me necesita, somos partido del futuro".

La secretaria de Organización de Coalición Canaria de Tenerife y diputada autonómica, Rosa Dávila, dejó claro que el Cabildo de Tenerife "antes era el motor de la isla, un referente para la gente. Ahora se le ha arrebatado el impulso y el liderazgo a Tenerife. La isla ha estado amordazada y tenemos que recuperarla".

"Tenerife tiene que recuperar ese liderazgo. Y esa fuerza proviene de todos ustedes. Vamos a ganar porque tenemos los mejores equipos, las mejoras personas ya a aquellos que aman su tierra", sentenció Dávila.

Agradecimientos a Carlos Alonso

Uno de los momentos más emotivos del acto fue la intervención del portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que recibió infinidad de muestras de cariño de todos sus compañeros y de las personas que estuvieron presentes este mediodía en el Magma.

Durante su discurso, Alonso dejó claro que "hoy es un día de muchas emociones", pero quiso hacer un recordatorio para los mayores. "Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y quiero que le den un aplauso, que tanto nos dieron y al que el gobierno de Pedro Martín les ha dado la espalda", lamentó.

"Esta es la zona cero del proyecto de destrucción del Cabildo que hemos tenido estos años. Han ido hacia atrás, destruyendo ANSINA, destruyendo el FDCAN y el MEDI. En el PSOE, si no eres de los míos, te hundo", advirtió el portavoz nacionalista.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, lanzó un mensaje al PSOE: "Estamos más fuertes que nunca para recuperar lo que nunca debimos perder. Esto lo hace un partido que tiene mucha gente detrás. CC está consolidada y en su historia hay gente que ha dado un paso adelante. Nosotros lo único que hacemos es representarles a ustedes", alabó el alcalde santacrucero.

"Comienza la movilización. Necesitamos que los que estamos aquí sumemos muchos más a lo que debemos hacer para recuperar el liderazgo de esta isla y de Canarias. Todos podemos contribuir para derrocar al peor gobierno insular que ha tenido Tenerife. Tenemos a un presidente absolutamente desaparecido y que hace políticas sectarias con la gente", denunció.

El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de La Laguna para 2023 y portavoz municipal, Jonathan Domínguez, detalló que en su municipio "estamos escuchando a la gente, puerta a puerta, y vemos que algunos tienen miedo, parece que hay una dictadura en La Laguna".

"Tenemos equipo en La Laguna, Tenerife y Canarias. Solo tenemos tres opciones: ganar, ganar y ganar. Y tres opciones: trabajar, trabajar y trabajar. El 28 de mayo vamos a ganar las elecciones", adelantó Domínguez.

El alcalde de Icod de los Vinos y candidato nacionalista a las elecciones de 2023, Francis González, denunció que "antes, el reparto de la financiación para los municipios se hacía de forma objetiva, equitativa, y esto ahora ha saltado por los aires con el PSOE. Son sectarios y han dejado de hacerse muchos proyectos. Es necesario recuperar el liderazgo del Cabildo y del Gobierno de Canarias".

La secretaria general local de CC en Guía de Isora, Ana Dorta, quiso tener una mención especial para los compañeros de Coalición Canaria en Arona "que están siendo testigos de un disparate. Quiero reconocerles que hayan sido capaces de reunificar las demandas y buscar las soluciones para la gente de Arona". Además, insistió en que "tenemos que movilizar a toda la gente porque el proyecto de CC es el mejor para nuestros municipios, para el Cabildo y para Canarias".

La portavoz municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y secretaria general local, Sandra Rodríguez, criticó que "al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, no se le ve en el Puerto de la Cruz. En el anterior mandato se hicieron proyectos que no han continuado. El Puerto de la Cruz quiere ver terminado el Hotel Taoro, el Muelle y el Parque San Francisco. Sin embargo, el alcalde Marco González se pliega ante lo que le dicen desde el Cabildo, no defiende nuestros intereses ni derechos. Solo se ha gastado el dinero de fiesta en fiestas".

El acalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, aseveró que Coalición Canaria "es el partido de la calle, el de los problemas diarios, el de esta generación y el de las próximas. Estamos aquí para trabajar por nuestra gente, por la que ha nacido aquí y por la que ha decidido venir a vivir aquí. Nosotros no trabajamos para otros".

Para el secretario general de los Jóvenes Nacionalistas de Tenerife, Serafín Mesa, aseveró que "estamos cansados de tanta desidia. Tenemos que salir cada semana a defender nuestros derechos. Los jóvenes estamos cansados de que la primera causa de fallecimiento juvenil sea el suicidio y que no se pongan las herramientas suficientes para solucionarlo, con eso no se juega. Estamos cansados que el Cabildo de Tenerife sea el hazmerreír, que la subvención del transporte sea del 100% en toda España, menos aquí, que es el del 50%"

La candidata de CC a la Alcaldía de Adeje, Patricia León, que fue la persona encargada de dar la bienvenida al acto como anfitriona, resaltó que "somos la única opción para Tenerife. Este querido Sur de la isla, que posee un fuerte poder económico, necesita que se finalice el Hospital del Sur y tener unas carreteras dignas".