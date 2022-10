La Comarca Norte aclama a Rosa Dávila como candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife

Los comités locales de Coalición Canaria que integran la Comarca Norte de la isla aclamaron anoche a Rosa Dávila como la candidata nacionalista al Cabildo de Tenerife durante la primera de las reuniones que la diputada y secretaria de Organización de CC de Tenerife va a mantener con los diferentes comités de la isla con el objetivo de exponer su proyecto para que Tenerife recupere el liderazgo.

De esta manera, los comités locales de los municipios de La Orotava, El Sauzal, Tacoronte, La Victoria, La Matanza, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Santa Úrsula y Tegueste mostraron su apoyo unánime a la candidatura de Rosa Dávila para que se convierta en la "primera mujer que preside el Cabildo de Tenerife".

Junto al secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, y el portavoz nacionalista en la Corporación insular, Carlos Alonso; Rosa Dávila aseguró que va al Cabildo "para devolverle a Tenerife su orgullo con proyectos que ilusionen a la gente".

Varios cargos y portavoces presentes en el encuentro mostraron su apoyo total a la candidatura de Dávila, como el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez; el portavoz de CC de Tegueste, Juan Norberto Padilla; la portavoz nacionalista de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez; el portavoz en el Ayuntamiento de Tacoronte, Álvaro Dávila, la candidata nacionalista a la Alcaldía de La Victoria, Dulce Gutiérrez; y el secretario de Organización de CC en La Orotava, David Benítez, entre otros.

Durante el encuentro, Dávila hizo una llamada a la movilización del nacionalismo para que "la isla recupere el liderazgo perdido en estos años de gobierno del PSOE". "Necesitamos recuperar la ilusión de una isla que se está quedando atrás. Necesitamos una Tenerife fuerte, nacionalista y con ganas de avanzar", destacó.

En cuanto a su candidatura, agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido, destacando que "somos un gran equipo y para mí es un orgullo poder encabezar la candidatura a la primera institución de Tenerife".

"Coalición Canaria está más fuerte que nunca y vamos a recuperar el orgullo y dignidad para esta tierra. Tenemos un proyecto que conjuga el desarrollo económico y social de la isla, la generación de empleo y la fuerte y contundente defensa de los valores ambientales, del territorio y de nuestro patrimonio natural", destacó.

Para Rosa Dávila, "tenemos un cabildo que no gestiona y un presidente insular que se pliega a los intereses del PSOE y no defiende a los tinerfeños y tinerfeñas, lo que ha provocado que Tenerife no tenga el poder de años anteriores". Ante esta situación, aseguró que "vamos a recuperar la isla y el Cabildo para la gente, para las personas, porque Tenerife es lo primero".

"Tenerife no es la misma desde que gobierna el PSOE en Tenerife, en Canarias y en España. Se ha gobernado dando la espalda a Tenerife y a los tinerfeños. La isla se está perdiendo el tren, ha perdido inversiones estratégicas y competitividad lo que hace que Tenerife haya perdido peso político, económico y social por una clara falta de liderazgo político", sentenció Dávila.

Equipo

El secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares García, destacó que Rosa Dávila "es una mujer que nos ilusiona, con una gran experiencia y con gran capacidad de gestión que conoce cada rincón de la isla".

"Ha demostrado ser una persona comprometida, con gran capacidad de trabajo. Tenemos a la mejor candidata para volver a situar a Tenerife en el mapa, y estoy seguro de que será la futura presidenta del cabildo", aseveró Linares.

Además, el secretario general insular destacó que "juntos somos más fuertes, nuestro futuro se llama equipo".

Por su parte, el portavoz de CC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, criticó que "el único proyecto del PSOE en el Cabildo ha sido desmontar todo lo que ha hecho Coalición Canaria a lo largo de los años, han intentado desmontar todo lo que hizo Adán Martín, Ricardo Melchior o los proyectos de nuestra última etapa como ANSINA, el MEDI o Tenerife2023, dejando a un lado a los jóvenes de esta isla".

Asimismo, Alonso destacó que "tenemos un gran equipo y una persona que conoce muy bien la isla, que tiene muchas ideas nuevas y, sobre todo, no va en contra nadie y que va al Cabildo con las ganas de devolverle a Tenerife su orgullo y proyectos que ilusionen a la gente".