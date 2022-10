CC de Arona no apoyará la "campaña electoral" del PSOE y el alcalde Mena con las modificaciones de crédito

Coalición Canaria de Arona anunció hoy que no apoyará la "campaña electoral" del Gobierno local del PSOE y del alcalde José Julián Mena con una serie de modificaciones de crédito que el regidor socialista llevará al pleno de mañana jueves, día 27 de octubre.

El portavoz de Coalición Canaria en el Consistorio, Alexis Gómez, manifestó que los nacionalistas aroneros quieren mostrar públicamente su rechazo a estos puntos, ya que "solo se tratan de puntos vacíos que sólo sirven para el marketing en las redes sociales y los medios, un ejemplo de la desidia del Gobierno local del PSOE durante estos dos mandatos".

En este sentido, Gómez explica que el PSOE y Mena "han mostrado su incapacidad para sacar adelante una mínima gestión en estos casi 8 años de mandato. No han sido capaces de aprobar ningún proyecto relevante, por lo que están incumpliendo sus promesas".

En concreto, "lleva una partida para unos aparcamientos en Guargacho con una dotación de 525.000 euros, pero aparte de una foto, un boceto y mucha fanfarria, no hay nada más. Por no haber, no hay informes de urbanismo ni de intervención que habiliten la mencionada obra, tampoco proyectos del mismo, en definitiva, solo marketing en los medios y redes sociales".

Para el portavoz nacionalista, un ejemplo de esa desidia del PSOE y Mena "es el expediente que se llevará en mano en este pleno, referido al acuerdo plenario para la continuidad de compra de agua desalada ya que no han sido capaces de sacar adelante un convenio que le diera cobertura como así que si han hecho el resto de los municipios. Tampoco han mostrado el mínimo interés por desarrollar alguno del conjunto de proyectos que una mayoría amplia de concejales aprobaron en pleno en junio de 2021, sobre lo cual no han dado explicaciones ni se han sentado con la oposición al respecto".

Por todo, los nacionalistas de Arona consideran que estas modificaciones de crédito que se llevan a pleno son "más humo que vender, por lo que desde nuestra formación política no las vamos a apoyar porque creemos que no serán capaces de sacar en 5 meses lo que no han hecho en casi 8 años y, por supuesto, no apoyaremos la campaña electoral del alcalde", sentencia Alexis Gómez.