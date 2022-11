Vidina Espino tilda de "fracasado" al Gobierno porque con más dinero que nunca ha sido incapaz de mejorar la vida de los canarios

Espino ha recriminado al vicepresidente Román Rodríguez que, aun contando con tantos millones, "más que nunca en la historia de Canarias", el Gobierno del pacto de las flores tampoco haya sido capaz de ejecutar todos los fondos del presupuesto y el año pasado dejara sin invertir 671 millones. "Debería darle vergüenza que todos estos recursos no hayan llegado a los canarios", ha lamentado la diputada que no entiende cómo a pesar de ser conscientes de su propia incompetencia, "se niegan a bajar impuestos para que las familias, pequeñas empresas y autónomos puedan hacer frente a esta difícil situación económica". Al contrario, "ustedes siguen recaudando sin tino: un 22 por ciento más de la recaudación en el IGIC y un 8,6 por ciento más en el IRPF".

La diputada ha dejado claro que "esos impuestos no lo pagan los ricos" sino que "los paga todo el mundo, hasta los 600.000 canarios que hay en situación de pobreza en las Islas". En este punto, ha afeado a Rodríguez que quiera "vender la moto" de una rebaja fiscal de 100 euros por contribuyente. "No mienta. No es cierto. Es falso". Y ha explicado que esa rebaja es con un límite de renta, con la que está de acuerdo pero ha aclarado que "no se puede engañar diciendo que es igual para todos porque no va a llegar a todos los contribuyentes". Ante este panorama, Espino ha sido tajante al decirle a Rodríguez: "Si los canarios van a salir adelante este año será por su esfuerzo y sacrificio no por ninguna ayuda de este Gobierno".

Igual o peor

Con datos, Vidina Espino ha desmantelado las cifras del próximo presupuesto y ha insistido en que el único bienestar que proporcionan es el de los integrantes del pacto de las flores no el de los canarios porque los problemas siguen igual o peor en Canarias. "Ustedes no han sido capaces de que esta tierra avance, por lo tanto, ya no es un problema de recursos es un problema de gestión". La diputada ha recordado que tantos millones deberían haber tenido su efecto en una disminución de la pobreza severa pero lo que ha hecho es aumentar. "Debería funcionar mejor la dependencia pero lo que hay son más días de espera. Seguimos teniendo más de 300 mayores abandonados en los hospitales por falta de plazas sociosanitarias. Deberían haberse reducido las listas de espera sanitariaspero han aumentado en un 7 por ciento y nuestro sector productivo debería ser más fuerte pero estamos a la cabeza en destrucción de empresas".

Fondos sin ejecutar

En relación a los fondos sin ejecutar del presupuesto del pasado año, Espino ha detallado que de los 671 millones de euos, 42 millones no se ejecutaron en centros de salud y hospitales, 57 millones en educación, 72 millones en el Servicio Canario de Empleo, "cuando Canarias cuenta con 187.000 personas paradas" y, cerca de 400 millones quedaron sin ejecutar de los capítulos 6 y 7, que son los que venden ahora como aumento de esos mismos capítulos en el nuevo presupuesto. La diputada ha señalado que le preocupa también la cifra de 1.764 millones que consta en esos mismos capítulos del presupuesto para 2023 y que no está nominada con lo que no se sabe a qué proyecto concreto van destinados. "Estamos en año electoral", ha recordado Espino que espera que no se repartan al antojo del vicepresidente.

Gasto escolar y sanitario

"No da ni para comprar los lápices", le ha dicho la diputada a Rodríguez al analizar las deducciones al gasto escolar para el próximo año que otorgan 20 euros más por el primer hijo y 10 euros más por el segundo y siguientes. "Esas deducciones cuestan actualmente al erario púbico 5 millones de euros", ha recordado Espino que ha insistido en que deberían duplicarse, como viene solicitando a lo largo de toda la legislatura. "¿De verdad que en un presupuesto de más e 10.000 millones no tienen ustedes 10 millones para esa deducción?"

En cuanto al gasto sanitario, la deducción que ha propuesto el Gobierno es de 36 euros. ¿Cree que con esta cantidad alguien puede ir al dentista que no cubre la sanidad pública? Ha preguntado Vidina Espino.

La diputada ha concluido su intervención recriminando al vicepresidente del Gobierno su actitud de desprecio con quien no piensa como él. "Es incapaz de tolerar la crítica". Espino le ha recordado que dentro de seis meses los canarios que están hartos de aguantarle se lo harán saber en las urnas.