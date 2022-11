Onalia Bueno: "Mogán está de moda y ahora son otros municipios los que nos ven como referente"

Ani Oramas: "Onalia Bueno es una alcaldesa valiente y líder, dos valores fundamentales en tiempos de crisis"

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha presentado hoy su nuevo proyecto político Juntos por Mogán, siglas bajo las cuales se presentará en las próximas elecciones de mayo de 2023 con el objetivo de revalidar la mayoría que la sustenta como alcaldesa del municipio. En este sentido, Onalia Bueno aseguró sentirse, "orgullosa del trabajo realizado a lo largo de los últimos años pero todavía con muchos proyectos y retos en el horizonte que alcanzar. Mogán está de moda, ahora son otros municipios los que nos llaman para interesarse por nuestros proyectos porque nos hemos logrado colocar como referentes".

En un acto en Arguineguín, donde se congregaron más de 1000 personas, Onalia Bueno aseguró sentirse, "con la misma ilusión y capacidad de trabajo que siempre para afrontar los nuevos retos del municipio, con el equipo que me acompaña desde el principio pero que ahora nos organizamos en Juntos por Mogán". La alcaldesa agradeció a los compañeros de su ex organización política, Ciuca, el trabajo de estos años pero dijo, "este es un proyecto maduro que caminará ahora solo".

Onalia Bueno explicó que, "Mogán ha dejado de ser el patito feo de Gran Canaria" y se ha convertido en un municipio "líder", la mandataria contó: "Me llaman por teléfono desde otros lugares de Canarias para preguntarme acerca de los avances del municipio y cómo lo hemos logrado. Canarias mira a Mogán", aseguró.

En este sentido, la alcaldesa envió un mensaje a sus vecinos, "debemos sentirnos muy orgullosos de donde hemos nacido, el lugar en el que vivimos y tener confianza en nuestra capacidad y lo que somos capaces de lograr juntos porque vamos a seguir despuntando". Bueno aseguró sentirse "muy arropada" y dijo que lo entiende como, "un mensaje de que las cosas se están haciendo bien aunque siempre son mejorables", también se comprometió a que su gestión continuará centrada en, "nuestros mayores, jóvenes y en los niños. En definitiva, en las familias de este municipio".

Para finalizar, la alcaldesa quiso agradecer la presencia de las dos diputadas de Coalición Canaria en el Congreso María Fernández y Ani Oramas, así como la presencia del secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y del líder de los nacionalistas Fernando Clavijo, de quien dijo que, "hay que volver a colocarlo en la presidencia de Canarias porque gran parte de las grandes obras desarrolladas en Mogán y los avances han sido posibles durante el periodo en el que Fernando Clavijo fue presidente de estas islas. A Mogán, a Gran Canaria y a Canarias le irá mejor con Clavijo en la presidencia".

Por su parte, el candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que vamos, a partir de mayo de 2023, a devolver a los canarios y canarias "el derecho a tener esperanza, a tener futuro". Clavijo apuntó que, "ésta ha sido una legislatura perdida, la legislatura de la desesperanza, del no se puede desde la administración pero quienes realmente han sufrido no es el presidente canario, ni el PSOE, Unidas Podemos, Nueva Canarias o ASG, quienes han sufrido y sufren la subida de precios de la cesta de la compra, del combustible, de los recibos de luz y agua o de las hipotecas son los canarios y canarios".

Fernando Clavijo aseguró que "se vienen momentos duros" marcados por la crisis de la zona euro pero "hoy y cada día de aquí al 28 de mayo la gente debe saber que existe una alternativa para Canarias y que hay una forma distinta de afrontar la situación social y económica y eso es lo que ha demostrado Onalia Bueno al frente del Ayuntamiento de Mogán, Pablo Rodríguez en el Parlamento de Canarias o María Fernández y Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, tras amarrar importantes logros para Canarias en los Presupuestos Generales del Estado, como la gratuidad de las guagua", aseguró.

Ani Oramas dijo que, "he aterrizado directamente desde Madrid para venir a Mogán porque no podía fallar a Onalia, hace falta que estemos juntos, como el nombre que tiene el nuevo proyecto de Onalia, para salvar esta tierra". La diputada recordó que, "el trabajo de alcalde, yo he sido alcaldesa, es el más duro de todos porque estás disponible para tus vecinos 7 días a la semana y 24 horas. Onalia Bueno es una mujer, una alcaldesa valiente y líder, dos rasgos fundamentales para gobernar en momentos de crisis, vienen tiempos en los que hace falta sumar y juntar. Además, ella representa el liderazgo de mujeres fuertes que necesita Canarias".