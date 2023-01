Vidina Espino advierte que la ley de las policías locales es un retroceso en la seguridad de los canarios y pide al Gobierno que rectifique

En el Pleno del pasado mes de noviembre la diputada ya advertía al consejero Julio Pérez que esta ley nacía sin consenso y recordaba la necesidad de contar con las observaciones y propuestas de las policías locales. Por este motivo, Espino ha lamentado que, en lugar de buscar ese consenso como aseguró el Gobierno que haría, lo que realmente han hecho es darle urgencia para tratar de registrar el proyecto de ley lo antes posible en el Parlamento, requiriendo al Consejo Consultivo un informe sobre el texto con carácter urgente.

La diputada ha reiterado que la ley de coordinación de las policías locales de Canarias, que es del año 1997, necesita una actualización "pero no esta que supone dar un paso atrás con la creación de la figura del policía interino y la posibilidad de que vigilantes de seguridad puedan asumir las funciones de la policía local". Espino ha preguntado con qué garantías nos va a proteger un policía interino que no se ha preparado, que no ha aprobado ninguna oposición, que va a estar unos meses y luego se va a marchar.

"¿Va a poner en riesgo su propia seguridad por proteger a un vecino, cuando sabe que en unos meses pierde la condición autoridad y que el mismo va a estar desprotegido? ¿O va a guardar el deber de sigilo cuando ya no sea agente después de haber accedido a bases de datos o conocer información confidencial de esos vecinos?" En este punto, ha calificado como "grave" lo que están planteando.

La diputada coincide con los representantes de las policías locales en su rechazo a que los vigilantes de seguridad puedan ser policías, como recoge la disposición adicional primera de esta ley. Esto significa que, en los municipios donde no exista personal de policía local, los cometidos de esta serán ejercidos por vigilantes municipales que desempeñarán funciones de custodia y vigilancia de bienes y servicios e instalaciones que ostentarán el carácter de agentes de autoridad. "Lo que no puede ocurrir en municipios como Firgas es que se cuente con un solo agente de policía cuando por población debería tener 12 policías locales. ¿Qué le está diciendo a esas personas que están preparando oposiciones? ¿Que se hagan un cursillo de vigilantes? Ha preguntado la diputada.

Precariedad laboral

Espino ha reclamado que se escuche no solo "a determinados alcaldes" sino también a los ciudadanos y a los policías que algo tienen que aportar porque "esta ley no necesita trámites de urgencia sino todo lo contrario, sosiego y pensar muy bien las cosas". Para la diputada lo que debería garantizar esta ley es que las plantillas estén dotadas y que los ayuntamientos cuenten con los recursos suficientes para ello. Sin embargo, "han optado por lo fácil y más barato en lugar de puestos de trabajo estables", ha denunciado. En este sentido ha considerado que se antepone la precariedad laboral y la precariedad en la seguridad, al contar con policías interinos, sin haber aprobado ninguna prueba oposición, y por vigilantes de seguridad.

Una vez más, la diputada ha sido bastante clara al exigir que de este Parlamento salga la mejor ley de coordinación de policías. Para eso "hace falta dialogo y poner la seguridad de los ciudadanos como prioridad y no ceder ante las presiones de compañeros del pacto de Las Flores, que lo que quieren es poner un parche en sus municipios y no una solución que realmente garantice la seguridad de los vecinos", ha asegurado.

Plazas para plantillas cubiertas

Vidina Espino ha lamentado que esta ley que presenta el Gobierno no avanza en la seguridad de los canarios, sino que "solo da respuesta a las exigencias de algunos ayuntamientos" que precisamente no han cumplido con las plazas de policías locales que requerían sus municipios y que ahora quieren "tirar de parches como los policías interinos, y vigilantes de seguridad". Por ello ha destacado que la prioridad debe ser sacar las plazas para tener las plantillas cubiertas. "Más del 90 por ciento de los ayuntamientos no tienen las plantillas completas. Harían falta casi 2.000 policías para completarlas", ha señalado la diputada que también le ha preguntado al Gobierno qué le va a decir a todos aquellos que se han estado preparando para las oposiciones de policía local.