El Gobierno de Canarias cesa la medida de refuerzo en El Hierro en plena crisis migratoria

Los datos del Ministerio del Interior respecto a la inmigración irregular en los periodos del 1 de enero 2024 al 31 de marzo del mismo año, arrojan unas cifras de 13.115 personas llegadas por vía marítima a Canarias que supone un incremento del 502´2 % respecto al mismo periodo del año 2023, 150 embarcaciones y 10.937 personas.El juzgado único de Valverde es un órgano con una plantilla insuficiente, actualmente cuenta con un solo gestor, dos tramitadores y un solo auxilio judicial, lo que viene a ser la mitad de la plantilla de cualquier juzgado que se tome como modelo, esto es insuficiente no ya para afrontar la actual situación de crisis, sino que además con el cese de de la gestora de refuerzo se queda con un único funcionario de Gestión que está de guardia permanente además del trabajo diario, no se entiende en base a que el Gobierno de Canarias ha decidido en estas circunstancias no solo no dotar de más personal, sino además eliminar la medida de refuerzo que venía acordada.Para más abundamiento las 25 medidas de refuerzo acordadas en la citada mesa sectorial del pasado 1 de abril, siguen sin ser nombradas, ese mismo día el gobierno de Canarias lanzó una nota prensa valorando esta actuación pero pasadas más de tres semanas aún no se ha procedido a dotarlas de personal, desde INTERSINDICAL CANARIA y CC.OO. No podemos ser cómplices de la situación creada y exigimos al Gobierno Autónomo que tome las medidas necesarias para afrontar la actual crisis migratoria.

INTERSINDICAL CANARIA y CC.OO.