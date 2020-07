Cabildo de El Hierro hace balance de su Plan de Contingencia Covid-19

El Hierro/ El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, comparecía hoy viernes, 3 de julio, para dar cuenta del Plan de Contingencia por la COVID-19 desarrollado por la Institución herreña en los últimos meses. Un Plan puesto en marcha con el objetivo de salvaguardar la salud de la población y facilitar servicios, y que ha supuesto una inversión, solo en gastos extraordinarios de personal, de 544.204,44 euros para la contratación de 31 personas, especialmente para la atención en el área social, y una cuantificación, en términos de inversión, cercana a los 7 millones de euros.



El Plan se ha ejecutado entorno a distintos ejes de actuación: Sanidad y Orden Público; Movilidad Urbana; Protección Civil; Gestión Residuos; Limpieza Viaria y Protección de la Salubridad Pública; Asistencia Social Primaria y Atención Ciudadana.

Alpidio Armas puso de relieve el enorme esfuerzo llevado a cabo por las distintas administraciones públicas de El Hierro, el sector sanitario insular, los agentes sociales y el llamado "tercer sector" a la hora de afrontar esta crisis sanitaria y agradeció el comportamiento ejemplar de la población herreña, al que apela para que se culmine también con éxito el periodo de nueva normalidad "en el que se hace muy difícil conjugar la atención sanitaria y la necesaria reactivación económica". "No debemos bajar la guardia y tenemos que lograr entre todos continuar siendo un territorio libre de este virus".

Armas agradeció a los empleados públicos el esfuerzo llevado a cabo para implantar en tiempo récord la administración electrónica y el teletrabajo (al que se han acogido 102 empleados públicos), al tiempo que se han adecuado los espacios de atención presencial, asegurando su viabilidad y continuidad con 676 resoluciones emitidas en este tiempo y 28 reuniones de órganos colegiados telemáticas, logrando realizar pagos por un total de 16,4 millones de euros.

"Se ha priorizado durante este tiempo el pago a proveedores, la inversión y las ayudas directas a empresas y colectivos de gran importancia social y económica para la isla", afirma el presidente.

Así, se ha modificado el Plan Estratégico de Subvenciones 2020, permitiendo una inversión cercana a los 4 millones de euros para ayudas estratégicas dirigidas al tejido empresarial (se invertirá un millón de euros) y al sector primario, principalmente, con un incremento de más de 1,8 millones.

Con el objetivo de coayudar en la reactivación económica se ha llevado a cabo la justificación y abono de las subvenciones para la puesta en marcha de proyectos empresariales 2019 a un total de 35 personas por importe de 108.128,43 euros y a un total de 27 empresas turísticas (251.004 euros).

Por otra parte, se amplió el proyecto "Revalorización de Espacios Culturales y Deportivos 2019, destinado a formación y empleo entre el colectivo juvenil, con la prórroga de los contratos de 19 trabajadores y se ha puesto en marcha el proyecto "Economía Circular Agraria", para desempleados mayores de 30 años y nivel de estudios primarios.

A su vez, el Cabildo colabora (230.000 euros) con Cruz Roja en el proyecto "Educando en el ahorro energético", para la empleabilidad de personas en exclusión social o riesgo de padecerla, con el que se ha contratado a 17 trabajadores.

Dentro de ese especial esfuerzo administrativo, destaca la puesta en servicio del "Teléfono amigo", disponible las 24 horas del día, para la atención directa al ciudadano durante el confinamiento, en el que se recibió un total de 248 llamadas durante marzo y abril con 208 incidencias (191 resueltas y 17 pendientes de gestiones posteriores).

ATENCIÓN A MAYORES

Como ha manifestado en reiteradas ocasiones, Armas recuerda que la gestión y prevención en los centros sociosanitarios y residencias y la atención domiciliaria a los mayores han sido el "corazón operativo de nuestra respuesta ante la epidemia, garantizando en todo momento que nuestros mayores estuvieran atendidos, acompañados y se les facilitara todo tipo de servicios, como es el caso del acopio de alimentos o medicinas, así como la asistencia psicológica", manifestó el presidente.

Se desarrollaron planes de contingencia para cada uno de estos centros, siempre en coordinación con la Dirección Insular del Area de Salud. El Cabildo tuvo que adecuar una instalación hotelera insular para cumplir con los requisitos exigidos de espacio para evitar positivos, una medida que resultó positiva a la hora de garantizar que no se produjeran contagios entre usuarios.

Además, se han impartido sesiones formativas en materia de prevención y se llevaron a cabo tareas de limpieza y desinfección en esas infraestructuras. Por su parte, desde el 16 de abril se comenzaron a realizar pruebas PCR y serológicas a residentes, trabajadores y colaboradores habituales con coordinación con el Servicio Canario de Salud, al tiempo que se adquirieron, almacenaron y distribuyeron un stock de equipos de protección individual.

La Institución logró a su vez que el centro de asistencia para personas con diversidad funcional (Ezeró) mantuviera sus servicios durante el confinamiento, atendiendo a sus usuarios y familias.

Por otra parte, otro eje de actuación ha permitido atender al personal propio de la Institución, aplicando medidas de seguridad y prevención higiénico-sanitarias.

PROTECCIÓN CIVIL

Desde el inicio del Estado de Alarma, los agentes de Medioambiente del Cabildo han colaborado con la Guardia Civil en labores de seguridad y mantenimiento del orden público, bajo la coordinación de la Dirección Insular de la Administración General del Estado.

Los servicios insulares de Protección Civil se mantuvieron activos y pasaron a depender de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, dando parte diariamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES-112. En total, se gestionaron 3.275 en este periodo, vinculadas a 776 incidentes. De ellos, asistencias técnicas y consultas sobre el Covid fueron las más frecuentes.

Entre el 17 de marzo y el 8 de junio, se realizaron actuaciones de desinfección en espacios públicos, centros de salud, organismos públicos, farmacias, plazas, infraestructuras viarias, entre otros. Se emplearon un total de 609.800 litros de solución desinfectante, compuesta por cloro disuelto al 9%, empleando recursos humanos y materiales de los ayuntamientos y del propio Cabildo.

El 27 de marzo se estableció un Plan de Limpieza y Desinfección para vehículos que desembarcaban en el Puerto de La Estaca.

Junto a la Dirección General del Estado, se distribuyó material de protección a establecimientos y personas con actividades de alto riesgo y, una vez iniciado el periodo de transición a la normalidad, al resto de establecimientos que han ido recuperando su actividad. Entre otros, se ha entregado bandas adhesivas para facilitar la separación de clientes, carteles informativos y material preventivo a 267 empresas de la isla.

Al mismo tiempo, se ha realizado una amplia campaña de información y difusión a la ciudadanía a través de medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

Asimismo, la Institución ha apoyado a los centros educativos mediante asesoramiento y reparto de material y ha atendido las necesidades educativas de los alumnos universitarios (no acogidos a la ayuda de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), así como del alumnado con problemas de acceso a Internet.

Por su parte, desde la Institución se ha permanecido en contacto con la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias y con la operadora local TransHierro para adaptar los servicios públicos de transporte de carretera a las restricciones y medidas de seguridad decretadas. El pasado 13 de mayo, cuando El Hierro entró en Fase1, se restableció el horario ordinario del servicio.

También el área de Residuos adaptó sus servicios, incorporando acciones formativas preventivas para el personal. Se reforzó el servicio y se estableció un sistema de cita previa mediante llamada telefónica que permitió seguir atendiendo a los ciudadanos en sus gestiones y depósitos de materiales, al tiempo que se trasladó fuera de la isla residuos con destino a gestores autorizados (un total de 571 toneladas), como es el caso del transporte de residuos férricos, que alcanzó la cifra de 43 toneladas.

CONTROL DE ACCESOS

Se ha llevado a cabo una exhaustiva labor de control de entradas y salidas de la isla a través de puerto y aeropuerto desde el pasado 20 de marzo, con toma de temperatura, cancelando eventos de afluencia masiva previstos para esas fechas. Pese a ello, 4.357 pasajeros llegaron a la isla durante esas fechas.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)