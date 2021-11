Alpidio Armas: "El Hierro nunca ha dicho no al Parque Nacional Marino sino a determinadas cuestiones que se pusieron en su momento"

El Hierro/ La directora de Parques Nacionales afirma que "sería un miembro muy deseado" y Valbuena se posiciona a favor de la iniciativa. La posible declaración de la zona marítima alrededor de la isla de El Hierro como el primer y único Parque Nacional Marino del País centró gran parte de las intervenciones en la inauguración de I Congreso Internacional de los Océanos que se desarrolla desde la tarde de ayer miércoles, 3 de noviembre, en el Parado de Turismo de El Hierro.



La Reserva de la Biosfera de El Hierro, conjuntamente con el Corredor Biológico Mundial, y con la colaboración de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, organizan este congreso con representación nacional y del conjunto de la Macaronesia (con representantes de Azores, Madeira y Cabo Verde). En él se reconocerá y firmará, entre otras cuestiones, la designación de El Hierro como "Km.0 de los Zifios" dentro del Corredor Biológico Mundial, así como la de Canarias como "Km.0 Marino" del Corredor Biológico Mundial.

Durante el acto inaugural, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, recordó que"El Hierro nunca ha dicho no al parque Nacional Marino sino a determinadas cuestiones que se pusieron en su momento". Armas opina que "hay que escuchar al Ministerio y saber que esas condiciones puestas en su momento y que nosotros no asumimos se han solventado de alguna manera", dijo, al tiempo que, dirigiéndose a la directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales, presente en el acto, María Jesús Rodríguez, aclaró que "queremos saber si ha habido un cambio de funcionamiento y nos concrete por escrito las cuestiones relativas al uso, superficie afectada, inversión, generación empleo y gestión del propio parque, en la que debería figurar el Cabildo de El Hierro".

Armas recordó que la isla ya es Reserva de la biosfera y Geoparque Mundial, cuenta con Reserva Marina y cuenta con el 60% de su superficie protegida y "entendemos que, si el Parque Nacional Marino es bueno para El Hierro, desde luego que estaríamos a favor, pero con esas condiciones", declaró.

Por su parte la directora de Parques Nacionales afirmó rotunda que "sería un miembro muy deseado para la red de Parques Nacionales". "Los ecosistemas marinos de El Hierro no están representados en la red y, por ello, es un candidato privilegiado porque aportaría mayor representatividad", dijo María Jesús Rodríguez, quien recordó que la red solo cuenta con dos representaciones marítimo-terrestres en el caso del parque de Cabrera, en Baleares, y las Islas Atlánticas, en Galicia, por lo que la isla canaria se convertiría en el primero exclusivamente marítimo de la red nacional.

Sin fisuras a favor del Parque Nacional Marino en El Hierro se mostró el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Jose Antonio Valbuena. "Y creo -dijo- que es una oportunidad. Estamos defendiendo los valores oceánicos de la isla de El Hierro y sería la guinda del pastel para esta isla que tiene elementos sobrados para ser el único y primer Parque Nacional Marino de territorio español".

Valbuena aclaró que los parques nacionales y sus zonas de influencia tienen beneficios económicos y puso a modo de ejemplo los fondos de recuperación económica europeos, con partidas específicas para estos parques. "Sería importante para que El Hierro colmate su opción de ser "kilómetro 0 de los zifios" del Corredor Oceánico", declaró, al tiempo que recordó que la propuesta del parque debe partir del Consejo de Gobierno del Ejecutivo Autonómico.

En el acto inaugural en el Parador de Turismo también intervinieron el presidente del Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial, Jorge Extramiana; la presidenta del Comité Científico del Programa MaB, Marisa Tejedor, y el director general de Biodiversidad, Bosques y lucha contra la Desertificación del MITECORD, Jorge Martínez.

Por su parte, entre los ponentes de la primera jornada de este Congreso, el Premio Global 500 de Naciones Unidas, Joaquín Araujo.

CORREDOR BIOLÓGICO MUNDIAL

Este Corredor Biológico Mundial es un proyecto internacional que define un cinturón ecológico alrededor del planeta, con una infraestructura verde y azul, englobando el patrimonio geológico, flora y fauna mundial. Su Comité Internacional se erige como cauce de interacción con gobiernos regionales, nacionales y entidades internacionales.

Ha sido la posición estratégica del Archipiélago canario, como puente entre tres continentes; lugar de origen, destino o paso de multitud de especies que establecen migraciones sobre Canarias, la que ha provocado que seamos designados origen o nexo de los corredores del área centro-oriental atlántica.

De igual manera, El Hierro es un territorio con alto valor ecológico en el hábitat terrestre como en el oceánico. La función de refugio de sus aguas adquiere una dimensión especial en relación a los mamíferos y reptiles marinos, destacando su importancia para las comunidades de zifios, uno de los mamíferos más misteriosos del planeta y que se ha convertido en una de las especies emblemáticas de la isla. Desde hace 20 años grupos de investigadores acuden a la isla para estudiar estas comunidades y es que El Hierro es un enclave excepcional como refugio para estas comunidades que pueden ser estudiadas no sólo desde el mar, sino también desde la costa, algo que no es común en otros lugares.

Este nuevo nombramiento, se une a los de Reserva de la Biosfera y Geoparque, ambos otorgados por la UNESCO, y los tres refuerzan la imagen de El Hierro como territorio donde se ha decidido tomar el camino de la preservación de la naturaleza, la geología, los paisajes, la biodiversidad, la cultura, y el territorio en general, no solo en superficie, sino también bajo el agua.

La celebración del Congreso que se desarrolla estos días en el Parador de El Hierro serve de nexo intercomunicativo, consolidará el rol de la Reserva de la Biosfera de la isla en el Corredor Biológico Mundial, y facilitará el intercambio de información técnica y científica, acogiendo a ponentes internacionales de gran prestigio como, Sylvia Alice Earle, Max Bello, Birute Mary Galdikas, Vladimir Ryabinin o Joaquín Araujo, y a representantes de los Cabildos de todas las islas y sus Reservas de la Biosfera. Además, durante su celebración se realizará una conexión en directo con la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26). La totalidad del Congreso está retransmitido en directo en streaming a través de las cuentas en Facebook de la Reserva de la Biosfera de El Hierro, Cabildo de El Hierro y Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

Como colofón, se habilitará la firma de los citados compromisos, y se aprovechará el marco Macaronésico que la Reserva de la Biosfera de El Hierro ha generado, para lanzar una propuesta de protección y recuperación de la biodiversidad cultural de los sistemas insulares en Reservas de la Biosfera de la región macaronésica.

PONENTES SEGUNDA y TERCERA JORNADAS

Durante la jornada de hoy en este I Congreso Internacional de los Océanos intervendrán: la exploradora, bióloga marina y autora Sylvia Alice Earle; Birute Mary Galdikas, que hablará sobre la primatología, antropología física y conservación del orangután y la bióloga e hija del naturista Félix Rodríguez de La Fuente, Odile Rodríguez de La Fuente.

También intervendrán el Secretario Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Unesco y subdirector general de la Unesco, Vladimir Ryabinin; el consejero delegado de Gorona del Viento, Santiago González, y la directora de la Unesco Etxea, Arantxa Acha.

Ya en horario de tarde, hará lo propio las investigadoras y especialistas en zifios de la Universidad de La Laguna, Patricia Arranz Natacha Aguilar; el director de la Fundación Finnova, Juan Manuel Revuelta; el secretario de Medio Ambiente de Azores, Alonso Teixeira; el docente e invertigador del ISECMAR de Cabo Verde, Rui Patricio Correira y la técnico superior del IFC del área de conservación de la naturaleza, Rosa María Cordeiro.

Ya en la jornada de mañana, viernes, 5 de noviembre, está prevista la intervención online en la COP26 con Juna Manuel Revuelta, director de Fundación Innova, la presentación de todas las reservas de la biosfera canarias y de la jefa de servicio de Relaciones Internacionales y Reservas de Biosfera, Virginia Estévez.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)