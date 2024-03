La Cámara de Comercio de Fuerteventura aboga por la seguridad de los controles de la línea marítima Puerto del Rosario-Tarfaya

Puerto del Rosario/ Durante la tarde de ayer, tuvo lugar una reunión en el Cabildo de Fuerteventura cuyo objetivo fue el de establecer los requerimientos técnicos del Punto de Inspección Fronteriza que controlará la línea marítima que unirá Fuerteventura con el continente africano.

Para clarificarlo, participaron en el encuentro personal técnico del Gobierno de Canarias, además de representantes del sector agrícola y ganadero de la isla, los agentes locales implicados, y las asociaciones majoreras.



La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, aclaró que la reunión de carácter técnico es necesaria para "aclarar las acciones que tenemos que tomar desde las administraciones públicas para evitar todos los problemas derivados de este tipo de conexiones, para la futurible línea de Tarfaya, y todas las conexiones ya existentes en Canarias". A continuación, recalcó que "la cuestión es cómo proteger a Fuerteventura: la línea no se implantaría si no hay un Punto de Inspección Fronteriza bien dotado. Todos estamos de acuerdo y debemos ir de la mano en sentarnos y regular. No tenemos que esperar a la línea de Tarfaya, Canarias ya debería estar trabajando en la protección en este ámbito".

Además, la presidenta quiso agradecer las reivindicaciones y el conocimiento del sector primario, que han puesto en alerta a todas las instituciones respecto a la necesidad de prevención en este tipo de acciones.

David de Vera, alcalde de Puerto del Rosario reiteró la necesidad de la convocatoria "para clarificar los posibles riesgos y las acciones que debemos tomar para minimizarlos". Concluyó su intervención añadiendo que "debemos poner en valor lo que pretendemos: la seguridad de nuestra isla y minimizar los posibles riesgos, para lograr sector primario seguro, a la vez que alcanzamos una diversificación económica competitiva".

Para aclarar los procedimientos, y atender las preocupaciones del sector ganadero, intervino Pedro Peláez, jefe del Servicio de Sanidad Animal y Laboratorio de la Dirección General y Ganadería del Gobierno de Canarias: "la mejor inversión es la prevención". Peláez explicó que los mecanismos para reducir estos riesgos comenzarían por un Punto de Inspección Fronteriza bien dotado y en alerta y la utilización de medios de transporte con mecanismos para disminuir el riesgo de que el propio barco traiga vectores contaminados. Además, añadió que sería indispensable un protocolo de actuaciones equipado, que pudiera minimizar el riesgo de expansión en caso de un brote. "Este esquema de actuaciones no elimina, pero disminuye el riesgo".

Por su parte, el director del Puerto de Puerto del Rosario, Antonio Castellano, explicó que desde la institución ya se está llevando a cabo un informe minucioso en materia de infraestructura, y la búsqueda activa de posibles vías a las que acudir para obtener esos fondos. Por otra parte, el puerto capitalino ya ha dirigido escritos a los actores estatales implicados con el objetivo de ser informados sobre la disponibilidad de los medios humanos y técnicos que garanticen la seguridad en este ámbito.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal resaltó su comprensión hacia las preocupaciones del sector primario y aseguró que "todos los agentes implicados en la puesta en marcha de la línea con Tarfaya tienen como premisa la protección de nuestra isla y todos sus sectores". "Lo que debemos tener es un control fitosanitario y un punto de inspección fronteriza que nos aporte total seguridad". Tal y como se concluye en la reunión, añadió que: "se van a implementar todas las medidas que sean necesarias para intentar que el riesgo se minimice todo lo posible".

