El viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, acompañado por el alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, realizó hoy una visita puerto de Gran Tarajal, situado en Fuerteventura, donde informó que la planificación de obras previstas en la infraestructura portuaria durante el presente año cuenta con una inversión de 556.630,72 euros, supervisó el resultado de la obra de restitución y mejora del pavimento del contradique y además, anunció que la obra de acondicionamiento del entorno de la terminal de pasajeros del puerto se iniciará en el mes de febrero.

Onán Cruz señaló: "El puerto de Gran Tarajal lo consideramos estratégico para el desarrollo de la actividad náutico-deportiva y de cruceros. Precisamente es una de las infraestructuras portuarias que actualmente reúne los requisitos, por dimensiones y prestaciones, para recibir tráfico de cruceros. De este modo, consideramos que para promover este tipo de actividades es necesario ejecutar acciones que pongan a punto los servicios que ofrece y mejore la experiencia de los usuarios. Nuestro deseo es que las infraestructuras portuarias autonómicas sean competitivas, queremos reforzar la actividad de cruceros en este puerto ofreciendo calidad y en esta línea van encaminados los esfuerzos de Puertos Canarios".

En cuanto a la obra de acondicionamiento del entorno de la terminal de pasajeros del puerto, el viceconsejero inspeccionó la superficie de acción donde se llevará a cabo con el objetivo de poner en marcha la terminal construida. En concreto, los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y consisten en adecuar el espacio que conecta el actual paseo marítimo del pueblo de Gran Tarajal con el acceso al dique, adecentar y embellecer las superficies próximas a la terminal de pasajeros, así como ordenar los accesos peatonales y de vehículos siguiendo el código internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Onán Cruz explicó: "Nos encontramos en fase de negociación con las dos empresas que han participado en la licitación de la obra presentando oferta en tiempo y forma. De esta manera, la adjudicación e inicio de las obras, que fueron aprobadas con un gasto máximo de 176.728,85 euros, se prevé que tenga lugar en el próximo mes de febrero".

Por otro lado, el viceconsejero indicó que la inversión prevista para el año 2018 en el puerto de Gran Tarajal, para obras de mejora y mantenimiento, supone un 32,6% de la inversión total de Puertos Canarios fijada en el Plan de Empresa para la isla de Fuerteventura en el presente año. Asimismo, puntualizó que desde el ente público se trabaja con el objetivo de impulsar los puertos autonómicos, a través de un plan comercial, como puntos receptores de cruceros para generar riqueza en ellos y en las Islas en general, ya que su visita supone una oportunidad para los agentes económicos de cada destino y, con ello, para la generación de puestos de trabajo. En este sentido, recordó que para el puerto ubicado en Fuerteventura ya se cuenta con dos nuevas escalas de cruceros para 2018 y una para 2019 que operará la compañía Fred.Olsen Cruise Line.

Aumento del 25% de los ingresos en 2018

Durante la visita, el viceconsejero también señaló que los buques de transporte de material de construcción de obras marítimas que se están realizando en Marruecos, que desde el pasado mes de diciembre atracan en el puerto de Gran Tarajal, supondrán un aumento del 25% de los ingresos de 2018 en la infraestructura portuaria, "se sumarán aproximadamente 150.000 euros a los 500.000 euros que viene facturando por año. Ingresos que serán revertidos en la mejora y mantenimiento de la infraestructura".

Onán Cruz subrayó que los buques cuentan con una concesión para atracar en el muelle comercial que finalizará el 15 de noviembre y que de este modo "no afectará a la actividad de cruceros que se iniciará a partir del 18 de noviembre. Esta actividad complementa el período en el que el dique permanece sin actividad porque hasta ahora no se ha recibido ninguna otra petición de atraque para dicho período". Y al mismo tiempo señaló: "Comprendemos el puerto comercial de Gran Tarajal como una infraestructura estratégica que genere riqueza directa e indirecta para Tuineje y Fuerteventura, por lo que no podemos dejar escapar una actividad que signifique un beneficio para el desarrollo económico y puente de comunicación con otros territorios en períodos de actividad inexistente".

Obras de restitución y mejora del pavimento del contradique

La obra de restitución y mejora del pavimento del contradique, ejecutada con una inversión total de 52.153,35 euros y que finalizó el pasado mes de diciembre, consistió en aplicar un nuevo tratamiento superficial al pavimento del contradique, que fue realizado en la década de los noventa y presenta en la actualidad un firme incómodo que dificulta el acceso peatonal. Exactamente, los trabajos contemplaron procesos de frezado, la ejecución de capa de rodadura, la instauración de una senda peatonal y la delimitación de pilonas para la protección de los peatones.